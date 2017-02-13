13.02.2017 12:28:51

El-Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

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Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlanıyor.Ordu-Giresun Havalimanı'na dün akşam askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, Görele ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, öğle saatlerinde tören için buradan alınarak Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Cenazeyi akrabası olan AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, annesi Hülya Yayla, babası Ethem Yayla karşılarken, annesinin sürekli oğlunun fotoğrafına sarılıp öptüğü gözlendi. Silah arkadaşları acılı aileye taziyelerde bulunurken, binlerce kişi meydanda cenaze için toplanmaya başladı.Şehit teğmenin cenazesi tören sonrasında öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Çanakçı ilçesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.