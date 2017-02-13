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El-Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı
13.02.2017 13:49:48

El-Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla Giresun'un Görele ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında Suriye'nin kuzeyindeki El Bab bölgesinde terör örgütü DEAŞ mensuplarıyla yaşanan çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Furkan Yayla bugün memleketi Giresun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Ordu-Giresun Havalimanı'na dün akşam askeri uçakla getirilen şehidin naaşı, Görele ilçe Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, öğle saatlerinde tören için buradan alınarak Görele Cumhuriyet Meydanı'na getirildi. Annesi Hülya Yayla, babası Ethem Yayla ve yakınları burada uzun süre tabutun başında göz yaşı dökerek dua ederken, annesinin sürekli oğlunun fotoğrafına sarılıp öptüğü gözlendi.

Şehit teğmenin cenaze törenine Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Vali Hasan Karahan, CHP Milletvekili Bülent Bektaşoğlu, Giresun Belediye Başkanı Kerim Aksu, Görele Belediye Başkanı Tolga Erener, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan ile binlerce kişi katıldı. İl Müftüsü Muhittin Oral'ın kıldırdığı cenaze namazı sonrasında şehidin cenazesi toprağa verilmek üzere Çanakçı ilçesi Akköy köyüne götürüldü.
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