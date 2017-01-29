29.01.2017 18:39:27

El Bab şehidi memleketine uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep Ha

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın 159. gününde El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın naaşı, Gaziantep Havalimanı'nda düzenlenen törenle memleketine uğurlandı.Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit edilen Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, uğurlama töreni için Gaziantep Havalimanı'na gönderildi. Burada düzenlenen törene, Gaziantep Vali Yardımcısı Halil Uyumaz, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Adnan Keçeci, Gaziantep Büyükehir Belediye Başkanı Durdu Şekerci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, MHP İl Başkanı Muhittin Taşdoğan ve askeri erkan katıldı.Silah arkadaşlarının omzunda cenaze aracından indirilen şehidin naaşı askeri uçakla memleketi İzmir'e gönderildi.(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)