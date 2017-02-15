16.02.2017 01:54:45

'El Bab'ın yakında kurtarılmasını bekliyoruz'

İngiliz Tümgeneral Rupert Jones, 'El Bab'ın yakında kurtarılmasını bekliyoruz' açıklamasında bulundu...

Ajanslarda yer alan habere göre; ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı operasyonun Komutan Yardımcısı Tümgeneral Rupert Jones, Türkiye destekli güçlerin kısa bir süre içinde El Bab ilçesini tamamen IŞİD'in elinden almasını beklediklerini belirtti.

Tümgeneral Jones, video konferansla bağlandığı Pentagon'da, IŞİD'e karşı Irak ve Suriye'de yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Türk güvenlik güçleri ve destekledikleri ÖSO kuvvetlerinin IŞİD mensuplarını El Bab'da sıkıştırmaya devam ettiğini söyleyen General Jones, "(El Bab içerisinde) İlerledikçe düşmanın kontrol ettiği başka yerlerde de gördüğümüz bir taktik olan şehrin altında büyük tünel ağlarını tespit ettiler. Haftalarca süren şiddetli çatışmalardan sonra El Bab'ın yakında tamamen kurtarılmasını bekliyoruz" dedi.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun El Bab operasyonuna hava desteği verdiğini ifade eden Tümgeneral Jones, bölgedeki uçuşlarda Rus hava unsurları ile mevcut açık kanallar üzerinden güvenli ayrışma sağlandığını kaydetti.

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