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23.02.2017 15:01:53
El Bab ilçe merkezinin tamamında kontrol sağlandı
Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin El Bab ilçe merkezinin tamamında kontrolü sağladığını ve ar
Askeri kaynaklar, Türk Silahlı Kuvvetleri destekli Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerinin El Bab ilçe merkezinin tamamında kontrolü sağladığını ve arama ve tarama çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.
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