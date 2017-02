18.02.2017 16:41:46

El Bab'daki kahramanlardan İlkadım'a mesaj

Suriye'nin El Bab bölgesinde terörist gruplar ile çatışmalar yoğun bir şekilde devam ederken, Samsunlu yiğit askerler memleketlerine ve İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a selam gönderdi.Suriye'nin El Bab bölgesinde vatani görevini yapan askerler İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a fotoğraf yollayarak selam gönderdi. 6 Türk askeri "El Bab İlkadım Belediyesi" yazdıkları ahşaptan yapılmış kulübeye oturarak fotoğraf çektirdi. Çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya üzerinden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'a yollayan askerler fotoğrafla beraber selamlarını da ilettiler. Daha önce de 7 Ocak'ta Suriye'de DEAŞ ile savaşan bir Samsunlu asker, atılacak bir merminin üzerine "İlkadım Belediye Başkanı Sayın Erdoğan Tok ElBab'dan saygılar" şeklinde not yazmıştı."Mehmetçiğimizle gurur duyuyorum"Sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan fotoğrafları görünce gurur ve duygusallığı aynı anda yaşadığını belirten İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "Bizler burada huzur içerisinde yaşarken aklımız ve kalbimiz her an hain teröristlerle savaşan kahraman askerlerimizde. İlkadım'ın aslanlarının bana ulaşan fotoğrafları beni fazlasıyla duygulandırdı. Türkiye'nin güvenliği için büyük bir kahramanlık gösteren bütün askerlerimizin Allah yar ve yardımcısı olsun" dedi.