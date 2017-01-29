29.01.2017 15:45:12

El Bab'da1 asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk birliğine düzenlenen saldırıda 1 uzman çavuş şehit oldu.

Suriye sınırının güvenli hale getirilmesi için 24 Ağustos 2015'de başlatılan ve 159'uncu gününe giren Fırat Kalkanı Harekatı'na katılan Türk askerlerinin bulunduğu Suriye'nin El Bab bölgesindeki birliğe, öğle saatlerinde IŞİD tarafından saldırı düzenledi.

Saldırıda uzman çavuş Ayhan Elmacı'nın şehit olduğu, 2 askerin de yaralandığı öğrenildi.

Yaralı askerler Gaziantep ve Kilis'te tedaviye alınırken, şehit uzman çavuşun cenazesi de helikopter ile Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna getirildi.

Otopsisi yapılan şehit uzman çavuş Elmacı, saat 17.30'da düzenlenecek törenle memleketi İzmir'e gönderilecek.

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