17.02.2017 16:24:44

El Bab'da yaralanan askerler Türkiye'ye getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde çatışmalarda yaralanan bir Türk askeri ile 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Türkiye'ye getirildi.

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Fırat Kalkanı Harekatı'nın sürdüğü Suriye'nin El-Bab kentinde çatışmalarda yaralanan bir Türk askeri ile 3 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Türkiye'ye getirildi.Edinilen bilgiye göre, Fırat Kalkanı Harekatı'nın 178'inci gününde El-Bab operasyonu sırasında çatışmalarda bir Türk askeri ile 3 ÖSO askeri yaralandı. Yaralılar zırhlı ambulanslarla Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 4 yaralı asker ambulansla Kilis Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.