29.01.2017 17:09:52

El Bab'da yaralanan asker şehit oldu

Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, şehit oldu

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Fırat Kalkanı Harekatında El Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın saldırısında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, şehit oldu.Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde operasyon yapan Türk birliğine terör örgütü DEAŞ tarafından saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda yaralanan Uzman Çavuş Ayhan Elmacı, hastanede şehit oldu. Şehidin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumuna getirildi. Burada otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, memleketi İzmir'e gönderilmek üzere Gaziantep Havalimanı'na götürüldü. Şehit uzman çavuşun cenazesinin Gaziantep Havalimanı'nda saat 17.30'da yapılacak törenin ardından askeri uçakla memleketi İzmir'e götürüleceği bildirildi.(Lider Olgun - Mehmet Bulut / İHA)