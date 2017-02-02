03.02.2017 01:15:30

El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Suriye'nin El Bab bölgesinde IŞİD'li düzenlediği saldırıda yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi...

Ajanslarda yer alan bilgide; Suriye'nin El Bab bölgesinde IŞİD'li militanların düzenlediği bombalı saldırı ve çatışmalarda yaralanan Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) mensup 15 asker, tedavi için Kilis'e getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nın devam ettiği Suriye'nin El Bab bölgesinde ÖSO güçleri ile IŞİD'li teröristler arasında akşam saatlerinde çatışma çıktı.

IŞİD'in bombalı araçla düzenlediği saldırı sonrası çıkan çatışmada ÖSO askerleri yaralandı.

Yaralanan askerlerden 15'i, sınır hattına ulaştırılarak burada hazır bekletilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı.

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