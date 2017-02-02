02.02.2017 21:18:01

El Bab'da yaralanan 15 ÖSO askeri Kilis'e getirildi

Suriye El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ve çıkan çatışmalarda yaralanan 15 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis'e getirildi.

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Suriye El-Bab'da terör örgütü DEAŞ'ın bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda ve çıkan çatışmalarda yaralanan 15 Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askeri Kilis'e getirildi.Edinilen bilgiye göre, El-Bab'da Özgür Suriye Ordusu ile terör örgütü DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. DEAŞ'ın bomba yüklü araçla yaptığı saldırıda ve yaşanan çatışmalarda yaralanan 15 Özgür Suriye Ordusu askeri, Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sıhhi Tahliye noktasına getirildi. 15 ÖSO askeri, Kilis Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.