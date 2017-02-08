08.02.2017 18:13:10

El Bab'da şehit sayısı 4 oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri dün gece El Bab'daki önemli noktalara operasyon başlatmıştı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, El Bab'daki IŞİD saldırısında 2 askerin şehit olduğu 15 askerin de yaralandığı duyruldu.

İlerleyen saatlerde ajanslar tarafından şehit olan asker sayısının 4'e yükseldiği duyuruldu.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Fırat Kalkanı Harekâtı kapsamında 8 Şubat 2017 sabah saatlerinde DEAŞ terör örgütü ile süren çatışmalar esnasında iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 15 kahraman silah arkadaşımız ise hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılar derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, şehitlerimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları ile Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır; yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz.

TSK'ya bağlı özel kuvvetler ve komandolar dün gece yarısından sonra Özgür Suriye Ordusu'yla birlikte El Bab'daki önemli noktaların ele geçirilmesi amacıyla operasyon başlatmıştı.

Genelkurmay Başkanlığı, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada El Bab'daki önemli mevzilerin ele geçirildiğini duyurmuştu.

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