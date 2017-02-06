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El Bab'da kuşatma çok yakın
06.02.2017 13:34:01

El Bab'da kuşatma çok yakın

El Bab operasyonuna ilişkin gelen haberlere göre, IŞİD Halep'teki son kalesi olan El Bab'da sıkıştı.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne dayandırılan habere göre Esed güçlerinin de güneyde kritik bir bölgeyi ele geçirdiğini, IŞİD'in Halep'te son kalesi El Bab'ın 'tamamen kuşatma altına alındığını' duyurdu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce, Suriye'nin kuzeyindeki hedeflere yönelik devam eden Fırat Kalkanı Harekatı sürüyor. Türk savaş uçaklarınca 3 Şubat'ta El Bab'daki IŞİD hedeflerine harekat düzenlenmiş, 32 örgüt üyesi etkisiz hale getirilmişti.

Askeri kaynaklar dün, öldürülen örgüt mensupları arasında örgütün sözde El Bab Valisi Ebu Valid Ürdüni'nin de yer aldığını duyurdu. Örgütün "Rakka valisi" tarafından Ürdüni'nin yerine atanan örgüt üyesiene yazılan mektup da ele geçirildi. Mektupta, Ürdüni'nin öldürüldüğü ve örgütte son günlerde ağır kayıplar olduğu ifadeleri yer aldı. ÖSO da El Bab'a 2 kilometre uzaklıkta bulunan stratejik öneme sahip Bizaa köyünü IŞİD'den aldı. Bizaa köyü, IŞİD'in bölgeden çıkışını engellemek adına önem taşıyor.

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AFP: EL BAB TAMAMEN KUŞATMA ALTINDA

AFP'nin bugün geçtiği son dakika haberine göre, Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esad güçlerinin ele geçirdiği kritik bir bölgenin daha IŞİD'in kontrolünden çıkmasının ardından, örgütün Halep'teki son kalesi El Bab'ın "tamamen kuşatma altına alındığını" belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasında, El Bab ile Rakka arasındaki tek ve son ana yolun da rejim güçleri ve beraberindeki milisler tarafından ele geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, "El Bab şu an güneyden rejim; doğu, batı ve kuzeyden de Türk güçleri ve muhaliflerce tamamen kuşatıldı" denildi.

ZAYIFLATARAK ELE GEÇİRME

TSK ve ÖSO, ilçe merkezine hızla girmek yerine, IŞİD'in direnişini kırmak için Bab'ın çevresini kuşatma yolunu seçti. Harekatta, teröristlerin çevreyle ikmal yollarını keserek dirençlerini kırma stratejisi izleniyor. Böylece, IŞİD'le merkezde olabiliğince az çatışmaya girilerek sivillerin zarar görmesinin önlenmesi hedefleniyor.

Halihazırda Bab merkezi kuzey, batı ve doğudan kuşatılıyor. Fırat Kalkanı Harekatı'nda TSK ve ÖSO'nun Türkiye sınırından Suriye içlerine ilerlediği derinlik 35,1 kilometreyi buldu.  Azez-Cerablus hattını IŞİD ve PYD/PKK'dan arındıran Fırat Kalkanı, Bab'a geçen Aralık ayında odaklanmıştı. Harekatta şu ana kadar ilçe sınırlarındaki toplam 24 yerleşim IŞİD'den kurtarıldı.

TSK destekli ÖSO güçleri, Bab merkezinin 1 kilometre yakınına kadar sokulmuş durumda. Diğer yönlerden merkeze uzaklıkları ise 2 ila 3 kilometre arasında değişiyor.



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