15.02.2017 11:37:37

'El Bâb'da kontrol büyük ölçüde sağlandı'

Genelkurmay Başkanlığı, El Bâb'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını duyurdu.

Genelkurmay Başkanlığı, 24 Ağustos 2016'da başlatılan Fırat Kalkanı Harekâtı'nda, El Bâb'da kontrolün büyük ölçüde sağlandığını açıkladı.

Açıklamada, El Bâb'ın güneyinde canlı bomba eylemi gerçekleştirmeye çalışan 2 IŞİD'linin öldürüldüğü belirtilirken, sabah saatlerinde bomba yüklü bir aracın beraberinde gelen 10'a yakın silahlı IŞİD üyesinin Türk ordusunun geçici karargâhına saldırdığı ve dış hatta nöbet tutan ÖSO birlikleriyle çatışmaya girdikleri ifade edildi.

Çatışma sonucu bomba yüklü aracın infilak etmesiyle 7 ÖSO mensubu şehit oldu.

Saldırıyı gerçekleştiren tüm IŞİD'lilerin öldüğü çatışmada, karargâhtaki Türk birlikleri patlamadan etkilenmedi.

Açıklamada, harekâın 176. gününde topçu atışlarıyla aralarında barınma yerleri, savunma mevzileri ve araçlar olmak üzere 194 IŞİD hedefinin vurulduğu belirtildi. Savaş uçaklarıyla vurulan 30 hedef arasında ise 16 barınma yeri, 3 karargâh binası ve bir silah deposu var. Topçu atışları ve hava saldırılarıyla 17 IŞİD'linin öldürüldüğü değerlendiriliyor.

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