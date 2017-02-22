22.02.2017 11:50:03

'El Bâb'da 100'den az IŞİD'li kaldı'

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, El Bâb'da kalan IŞİD'li sayısı için '100'den az' ifadesini kullandı.

NTV yayınında soruları yanıtlayan Bakan Işık, El Bâb'ın tamamen çevrelendiğini ve IŞİD'in bu ilçeye takviye eleman gönderme imkânının kalmadığını ifade etti.

"İçerideki DEAŞ'lı sayısı 100'ün altına düştü" diyen Işık, "Bunlardan bazıları keskin nişancı, bazıları ölüm fedaisi. Bu yüzden çok dikkatli davranılıyor. Çevresini kuşatma operasyonu bitti ama temizlik harekatı sürüyor. Yüzde 50'si temizlendi" ifadelerini kullandı.