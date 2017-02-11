11.02.2017 10:11:43
El Bab'a askeri sevkiyat
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) sevk edildi
Suriye'nin Halep kentine bağlı El Bab bölgesine Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zırhlı Personel Taşıyıcı (ZPT) sevk edildi.
Kilis'in Elbeyli ilçesinde askeri tırların üzerine yüklenen Zırhlı Personel Taşıyıcılar, Çobanbey sınır hattı üzerinden El Bab bölgesine gönderildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 172'nci gününde Silahlı Kuvvetlerin, Özgür Suriye Ordusu'na desteği sürüyor.
(Mehmet Ali Dağ / İHA)
YORUMLAR