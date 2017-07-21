21.07.2017 14:57:24

Ekvador'dan Türk şirketlerine çağrı

Ekvador'un Ankara Büyükelçi̇si̇ Roberto Betancourt, Türk şi̇rketleri̇ni̇, ülkesinde i̇nşaat ve altyapı alanlarında yatırım yapmaya çağırdı.

Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) Ekvador ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla “Türkiye-Ekvador Yatırım Ticaret ve İşbirliği Toplantısı” düzenledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, ATO olarak dış ticaretin gelişimine çok önem verdiklerini, bu çerçevede düzenledikleri toplantılarla ülkeleri mercek altına aldıklarını söyledi. Ekvador ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri önemi vurgulayan Baran, şunları kaydetti:

"Ülkemiz ile Ekvador arasında toplam ticaretimiz 100-150 milyon dolar seviyesinde ve Türkiye bu ticarette açık veren ülke konumunda. Halbuki her iki ülkenin de potansiyeli daha fazla. Türkiye ile Ekvador arasındaki ticarette Ankara'nın payı da düşük. İki ülke arasında imzalanması planlanan serbest ticaret anlaşması ile ilgili çalışmaların sürüyor. Serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesiyle ticaretimizin artacağına inanıyorum."

Büyükelçi Betancourt da Türkiye'nin ticareti geliştirme konusundaki tavrını takdir ettiklerini belirterek, "Fakat Türkiye'ye sadece muz satmak istemiyoruz. Türkiye'nin üretmediği başka mallar da satabiliriz. Avrupa'da ve Amerika'da çok beğenilen ton balığı, gül, kakao gibi ürünleri Türkiye'ye de satmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanmasına engel olan hususların ATO'nun katkıları ve iki ülke yetkililerinin yardımlarıyla aşılabileceğine işaret eden Büyükelçi Betancourt, "Türklerin hoşuna gidebilecek ürünleri çok iyi fiyatlarla Türkiye'ye satmak ve kendi endüstrimizin gelişmesi için gerekli ticari ürünleri satın almak istiyoruz" dedi.

Büyükelçi Betancourt, Türk şirketlerini Ekvador'da inşaat ve altyapı yatırımları yapmaya davet etti.