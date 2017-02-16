16.02.2017 11:28:46

Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla Kars Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda 2017 Kış Tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kış Tatbikatı 2017, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Kars'taki Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılıyor. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığından unsurlar da katılıyor.

İki yılda bir gerçekleştirilen tatbikatla birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun artırılması amaçlanıyor. Tatbikatla birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve kabiliyetini geliştirme de hedefleniyor.

Tatbikata bin 378 personel katılıyor

Tatbikat, ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini eksi 25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlarla müşterek eğitimi pekiştirme amaçlanıyor.

Toplam bin 378 personelin katıldığı tatbikatta 330 değişik cinste araç ve bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor. Tatbikatın bugün yapılacak seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşenin katılması planlanıyor.

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