SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat
16.02.2017 11:28:46

Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla Kars Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda 2017 Kış Tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Kış Tatbikatı 2017, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığınca Kars'taki Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı'nda yapılıyor. Tatbikata, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığından unsurlar da katılıyor.

İki yılda bir gerçekleştirilen tatbikatla birliklerin kar ve şiddetli soğuklarda atış dahil muharebe imkan ve kabiliyetlerinin denenmesi, muharebe sahasını tüm boyutlarıyla canlandırılması, ateş ve manevranın senkronizasyonunun artırılması amaçlanıyor. Tatbikatla birliklerin kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, yaşam, giyim, ikmal ve bakım faaliyetleri gibi temel konular üzerinde eğitimlerini ve kabiliyetini geliştirme de hedefleniyor.

Tatbikata bin 378 personel katılıyor

Tatbikat, ferdi ve toplu eğitimi geliştirmek, komutanlara birliklerini eksi 25 dereceye kadar ulaşan ağır kış şartlarında sevk ve idare etme imkanı sağlamak, gereken beka tedbirlerini almak ve uygulamak, birliklerin diğer sınıfların imkan ve kabiliyetlerini tanımalarını sağlamak, diğer kuvvet ve unsurlarla müşterek eğitimi pekiştirme amaçlanıyor.

Toplam bin 378 personelin katıldığı tatbikatta 330 değişik cinste araç ve bin 281 değişik çapta silah kullanılıyor. Tatbikatın bugün yapılacak seçkin gözlemci gününe Azerbaycan ve Gürcistan temsilcileri ile 40 civarında yabancı askeri ataşenin katılması planlanıyor. 


    YORUM YAZ

YORUMLAR

İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
İpsala Sınır Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirildi
Tırın dorsesindeki gizli bölmede, 298 kilo 637 gram esrar ele geçirildi.
16.02.2017 11:39:51
Kim Jong'un kardeşinin ölümünde ikinci zanlı da yakalandı
Kim Jong'un kardeşinin ölümünde ikinci zanlı da yakalandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong'un üvey kardeşinin ölümünde ikinci kadın zanlı da yakalandı.
16.02.2017 11:35:14
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat
Eksi 25 derecede bin 378 personelle tatbikat
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Kara Havacılık Komutanlığının katılımıyla Kars Akbaba Atışlı Tatbikat Alanı’nda 2017 Kış Tatbikatı düzenlendiğini açıkladı.
16.02.2017 11:28:46
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
TÜRKSAT'ın bombalanmasının yeni görüntüleri ortaya çıktı
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında TÜRKSAT'ın bombalanmasına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
16.02.2017 11:26:11
İzmir'de IŞİD bağlantılı bir kişi gözaltında
İzmir'de IŞİD bağlantılı bir kişi gözaltında
İzmir'de bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda mühimmat ele geçirilirken IŞİD üyeleriyle bağlantısı olduğu belirtilen bir kişi gözaltına alındı.
16.02.2017 11:18:21
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı
Erdoğan, Fırat Kalkanı'nda şehit olan Çavuş Tevlim ile İzmir'de şehit olan polis Öner'in ailelerine taziyede bulundu.
16.02.2017 11:11:25
Kayseri’de 11 araç birbirine girdi
Kayseri’de 11 araç birbirine girdi
Kayseri'de 11 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında ölen ya da yaralanan olmadı.
16.02.2017 11:05:31
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
'HDP Başkanlığa evet diyecek'
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
HÜDA PAR referandum kararını açıkladı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
PYD'den Suriyelilere Öcalan baskısı
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
'Rusya, Türkiye ittifakını tehlike atıyor'
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
Geçmişten günümüze Moskova'nın Türkiye'ye karşı PKK kartı
AK Parti o ismin istifasını istedi
AK Parti o ismin istifasını istedi
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
'Kan doluydu, her yer pis kokuyordu'
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
Türkiye ile İran arasında sürpriz gelişme!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Kılıçdaroğlu: Referandumda hayır çıkarsa...
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
Saadet Partisi'nden referandum uyarısı
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
'Akar, El Bab'da operasyonun bittiğini söyledi'
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Erdoğan'ın 'Pers milliyetçiliği' açıklamasına İran'dan cevap!
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Etyen Mahçupyan: Referandumda Kürtler ne yapacak?
Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüşmesinin önündeki engel ortadan kalktı
Ahmet Türk ile Devlet Bahçeli görüşmesinin önündeki engel ortadan kalktı
Kürt konferansında neler konuşuldu?
Kürt konferansında neler konuşuldu?
Rusya'da Trump şaşkınlığı: Beklentilerimizde yanıldık
Rusya'da Trump şaşkınlığı: Beklentilerimizde yanıldık
Almanya'daki 'imam baskınlarını' FETÖ ihbar etmiş
Almanya'daki 'imam baskınlarını' FETÖ ihbar etmiş
Meşal: Gazze'ye saldırı durumunda olacaklardan uyarıyoruz
Meşal: Gazze'ye saldırı durumunda olacaklardan uyarıyoruz

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları