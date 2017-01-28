29.01.2017 10:57:44

Eksi 20 derecede mangal keyfi

Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kimi vatandaşlar da mangal yaparak karın tadını çıkardı.

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Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, kimi vatandaşlar da mangal yaparak karın tadını çıkardı.Ardahan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bazı vatandaşlar ise kar üzerinde mangal keyfi yaptı. Mangal yapan vatandaşlardan Metin Alan, "Evet Ardahan'dayız, eksi 20 derece bir soğukluk var. Ama bizim içimiz sıcak, şu an kar üzerinde mangal yapıyoruz. Yazın gelmesini bekleyemedik, dedik ki artık mangal yapalım. Hem Bi Nefes tiyatro topluluğu olarak provalarımızı yapıyoruz, hem de bu şekilde etkinlikler yaparak bu şekilde içimizi ısıtmaya çalışıyoruz" dedi.Üniversite öğrencisi bir genç ise, "Aydın Nazilli'den geldim ve Ardahan'a alışmaya çalışıyorum. Güzel bir gün ve eksi 20 derecede mangal yapıyoruz" diye konuştu.