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Ekonomist Anadolu 500 ödül töreni
19.02.2017 10:18:16

Ekonomist Anadolu 500 ödül töreni

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen 13'üncü 'Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni' 17 Şubat Cuma günü TheRitz-Carlton'da düzenlendi.

Ekonomist Dergisi ile Türk Ekonomi Bankası (TEB) işbirliğinde, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü'nün katılımıyla gerçekleştirilen 13'üncü "Anadolu'nun En Büyük 500 Şirketi Araştırması Ödül Töreni" 17 Şubat Cuma günü TheRitz-Carlton'da düzenlendi.

Törende, 2015 yılı verileri baz alınarak gerçekleştirilen Anadolu 500 araştırmasında 12 şirketi yer alan SANKO Holding, 'Anadolu 500'e En Fazla Şirket Gönderen Gruplar' kategoride birincilik ödülü aldı. İstanbul TheRitz â€" Carlton Otel'de düzenlenen törende, TEB Genel Müdür Yardımcısı (Kurumsal) Gülümser Özgün Henden, SANKO Holding'in ödülünü, Sanko Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman İlden'e takdim etti.

İlden, yaptığı teşekkür konuşmasında, SANKO adına çok önemli olduğuna inandığı ödülü almanın mutluluğunu yaşadığını belirterek, "SANKO Holding'in Ekonomist Anadolu 500'e en fazla şirket gönderen gruplar kategorisinde birinci sırada yer alması, tamamen ekip çalışmasının sonucudur" dedi.

"Toplum çıkarına olmayan hiçbir faaliyette bulunmamaya azami özen gösteren ve SANKO'ya 113 yıldır emek vererek bu ödülü almamızı sağlayan aile fertleri ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederiz" diyen İlden, "Samimiyetle, azimle, doğru yoldan asla vazgeçmeden, önce vatan ve millet aşkı, sonra ülkemize istihdam ve değer kazandırmak kurduğumuz şirketlerimizle yoğrulmuş olan bizler, daha iyisini yapmak üzere her gün mücadele azmimizi artırıyoruz. Merhum Sani Konukoğlu'nun 'İşin Hilesi Dürüstlüktür' ilkesi, başarımızın anahtarı ve yol haritamız olmuştur" diye konuştu.

Listeye giren Sanko şirketleri

Ekonomist Dergisi'nce cirobaz alınarak gerçekleştirilen "Ekonomist 500 Büyük Anadolu Şirketi" araştırmasında SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri, Sanko Dış Ticaret, Sanko Pazarlama, Çimko Çimento Beton, Süper Film Ambalaj, Avnet Technology Solutions, Sanko Enerji, Bartın Çimento, Başak Traktör, Enko Enerji, Sanko İş ve Tarım ile Sanko Makina Pazarlama listede yer aldı. "Anadolu'nun En Hızlı Büyüyen 10 Şirketi" kategorisinde ise SANKO Holding şirketlerinden Başak Traktör 8'inci, Sanko Enerji Sanayi 10'uncu sırada bulunuyor.

Diğer araştırmalar

Ekonomi Dergisi Capital'in Türkiye'nin en büyük özel sektör şirketlerini ortaya koyan "Anadolu 500" araştırmasında SANKO'nun 6 şirketi yer almıştı. 2015 yılı verileri ve ciro baz alınarak yapılan araştırmada, Sanko Tekstil, Sanko Dış Ticaret, Sanko Pazarlama, Çimko Çimento,Avnet Technology Solutions ve Süper Film Ambalaj listeye girmişti. Son 10 yılda Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 34 holdingi arasına giren SANKO'nun, aynı dönemde istihdamını yüzde 15.4, şirket sayısını yüzde 17.5 oranında artırdığına vurgu yapılmıştı.

İso araştırması

İstanbul Sanayi Odası tarafından 2015 yılı üretimden net satışlar baz alınarak kamu ve özel sektördeki sanayi işletmelerine yönelik olarak düzenlenen "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" raporundaysa Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Çimko Çimento ve Beton, Süper Film Ambalaj, Sanko Enerji yer almıştı.

Bu arada, Türkiye İhracatçılar Meclisinin 2015 yılı verilerinden hazırladığı Türkiye'nin 1000 Büyük İhracatçı listesinde de SANKO Dış Ticaret ile Çimko Çimento ve Beton bulunuyordu.
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