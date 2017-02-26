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Ekonomik güven endeksi Şubatta yüzde 7 arttı
27.02.2017 10:08:38

Ekonomik güven endeksi Şubatta yüzde 7 arttı

Ekonomik güven endeksi 91,5 oldu

Ekonomik güven endeksi 91,5 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Şubat ayı ekonomik güven endeksini açıkladı. Buna göre; ekonomik güven endeksi Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 6,8 oranında artarak 85,7 değerinden 91,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, hizmet sektörü, reel kesim (imalat sanayi), inşaat sektörü ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Şubat ayında hizmet sektörü güven endeksi 92,9 değerine, reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi 106,5 değerine, inşaat sektörü güven endeksi 76,4 değerine ve perakende ticaret sektörü güven endeksi 97,9 değerine yükseldi. Şubat ayında tüketici güven endeksi ise 65,7 değerine geriledi.
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