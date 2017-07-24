24.07.2017 18:30:53

Ekonomi yeniden Mehmet Şimşek'e emanet

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcıları'nın yeni görev dağılımlarını açıkladı. Buna göre ekonomi koordinasyonu görevi verilen Mehmet Şimşek, tekrar ekonominin tek patronu oldu.

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, yeni Hükümet Sözcüsü olarak atanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bir basın toplantısı düzenledi. Mehmet Şimşek, yeniden ekonominin tek patronu oldu.

Toplantıda Başbakan Yardımcıları'nın görev dağılımlarını açıklayan Bozdağ, Mehmet Şimşek'in "Ekomoninin koordinasyonundan ve bankalardan sorumlu" olduğunu söyledi. Böylece Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli ile uzun süre birlikte yürüttüğü ekonomi ile alakalı işlerin tek patronu oldu.

DİĞER KURUMLAR KİME BAĞLI OLACAK

Ancak Bozdağ açıklamasında BDDK, TMSF gibi kurumların kime bağlı olduğunu açıklamadı. Bu kurumların da Şimşek'e bağlı olup olmayacağı yönündeki soruya Bozdağ "Ekonomi sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacak. Bütün detaylarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece ekonominin sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacağını söyleyebilirim." dedi.

5 KURUM DOĞRUDAN BAŞBAKAN'A BAĞLI

MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu ise çalışmalarını doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak yürütecek.