Ekonomi yeniden Mehmet Şimşek'e emanet
Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Başbakan Yardımcıları'nın yeni görev dağılımlarını açıkladı. Buna göre ekonomi koordinasyonu görevi verilen Mehmet Şimşek, tekrar ekonominin tek patronu oldu.
Bakanlar Kurulu toplantısının ardından, yeni Hükümet Sözcüsü olarak atanan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ bir basın toplantısı düzenledi. Mehmet Şimşek, yeniden ekonominin tek patronu oldu.
Toplantıda Başbakan Yardımcıları'nın görev dağılımlarını açıklayan Bozdağ, Mehmet Şimşek'in "Ekomoninin koordinasyonundan ve bankalardan sorumlu" olduğunu söyledi. Böylece Mehmet Şimşek, Nurettin Canikli ile uzun süre birlikte yürüttüğü ekonomi ile alakalı işlerin tek patronu oldu.
DİĞER KURUMLAR KİME BAĞLI OLACAK
Ancak Bozdağ açıklamasında BDDK, TMSF gibi kurumların kime bağlı olduğunu açıklamadı. Bu kurumların da Şimşek'e bağlı olup olmayacağı yönündeki soruya Bozdağ "Ekonomi sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacak. Bütün detaylarla ilgili bir şey söylemiyorum. Sadece ekonominin sayın Şimşek'in koordinasyonunda olacağını söyleyebilirim." dedi.
5 KURUM DOĞRUDAN BAŞBAKAN'A BAĞLI
MGK, MİT, TOKİ, TMSF ve Türkiye Varlık Fonu ise çalışmalarını doğrudan Başbakanlığa bağlı olarak yürütecek.