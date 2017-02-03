03.02.2017 13:54:29

Ekonomi koordinasyon toplantısı yapıldı

Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim ve işbirliğini gerçekleştirmek, yatırımlar ve devlet yardımları hakkında görüş alışverişinde bulunulmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplandı.

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Adıyaman'ın ekonomi meseleleri ile paydaşlar arası iletişim ve işbirliğini gerçekleştirmek, yatırımlar ve devlet yardımları hakkında görüş alışverişinde bulunulmak üzere Ekonomi Koordinasyon Kurulu Toplantısı Adıyaman Valisi Abdullah Erin Başkanlığında toplandı.Türkiye Petrolleri Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Vali Abdullah Erin, Milletvekillerinden Halil İbrahim Fırat, Salih Fırat, Adıyaman Belediye Başkanvekili Hasan Demir, Vali Yardımcısı Murat Süzen, Adıyaman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Aydın, İlçe Kaymakamları, İşadamları, STK başkanları ile ilgili kamu kurum ve kuruluşların amirleri katıldı.Toplantıda, üretim ve istihdamı artırmayı hedefleyen cazibe merkezleri programı, Güneydoğu Anadolu Bölgesinin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliğinin artırılması ve bölgedeki işletmeleri bir araya getirmek amacıyla Nitelikli Gıda Ürünleri Kümelenme Projesi, İPA ve Güdümlü Projeler ile Adıyaman Valiliği Kurumsal kimlik projesi ilgili uzman personel tarafından bir sunum yapıldı.Yapılan sunumun ardından, Cazibe Merkezleri Programı ve diğer projelerle ile ilgili Adıyamanlı iş adamlarının görüşü alınarak, fikir alışverişinde bulunuldu.