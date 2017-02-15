15.02.2017 20:28:59

'Ekonomi Fed'in hedeflerine çok yakın'

Fed Başkanı Yellen, ABD ekonomisinin Fed'in hedefleriyle çok yakın seyrettiğini söyledi.

Fed başkanı Janet Yellen, Washington'da düzenlenen kongrenin ikinci gününde açıklamalarda bulundu.

ABD ekonomisinin Fed'in hedeflerine çok yakın seyrettiğini bildiren Yellen işgücü piyasası hedeflerine ulaşmaya çok yakın olduklarını kaydetti.

Yellen, ekonominin güçlü bir krizden toparlandığını, ve bu toparlanmanın ABD ekonomisinde Euro Bölgesi'nden daha çabuk olduğunu aktardı.

Bankanın yaptığı düzenlemelere değinen Yellen bankaları güçlendiğini, yapılan bu düzenlemelerin toparlanmayı desteklediğini savundu.

Yellen ayrıca, ABD Merkez Bankası bilançosunun kademeli olarak küçültülmesine sadık kalınacağını, bilançoda gidilecek bu küçültmenin ne zaman başlayacağının ekonominin gidişatıyla ilişkili olacağını söyledi.

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