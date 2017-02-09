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Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'
09.02.2017 20:28:43

Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'Varlık Fonu denetime tabidir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Varlık Fonu'na ilişkin, 'Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir' dedi.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Varlık Fonu'na ilişkin, "Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir" dedi.

Bakan Zeybeki. TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Zeybekci, Rus uçağının bombalaması sonucu Türk askerinin şehit olması ile ilgili soru üzerine, "Hata sonucu olduğuna inandığım El Bab'ta bir yanlışlıkla bombalama sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim mekanlarını cennet eylesin, sevdikleriyle de cennetinde kavuştursun inşallah. Yaralı askerlerimize Allah'tan acil şifalar diliyorum" dedi.

Zeybekci, "Rus Devlet Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamalarda Rus uçağının askerlerimizi yanlışlıkla vurduğu resmi olarak açıklanmıştır. İddia bu, söylenen bu, resmi olarak açıklanan bu. Ama hepimizi üzen bir vakadır. Savaş alanlarında böyle hataların olması tabi ki zayıf da olsa ihtimal dâhilindedir" diye konuştu.

Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilenlere ilişkin soruya Zeybekci, "İhraç edilenler emekliliği hak edenler, yani emekliliği hak etmek demek emekli olmuş olmak demek değil. Emekli olduysa eğer zaten bu ihraç onun için söz konusu değildir. Ama emekli olmadıysa işlem devam ederken bile olsa eğer yeterli, geçerli sebepleri varsa ihraç edildiyse emeklilik hakkını büyük bir ihtimalle, bildiğimiz kadarıyla söylüyorum kaybeder. Ama bununla ilgili itiraz hakkıdır. Bununla ilgili her türlü kanuni yola başvurma hakkıdır" yanıtını verdi.

Kamu kurumlarının Varlık Fonu'na devri ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına getirildiği sorusu üzerine ise Zeybekci şunları söyledi:

"Yapılan uygulama son derece hukukidir. Yalnız yapılan açıklamalarda şöyle bir şeye dikkat edilmesi gerekir. Varlık Fonu denetime tabidir. Varlık Fonu, bizzat Başbakan'a bağlıdır ve Başbakan'ın görevlendireceği denetim mekanizmalarına tabidir. Ayrıca kanuna dikkatle bakarsanız, Varlık Fonu aynı zamanda Plan ve Bütçe Komisyonunun denetimine de tabidir. Varlık Fonu'na devredilen tüm kamu kurumları, yüzde 51'den fazla kamuya ait olan tüm şirketler, KİT veyahut Sayıştay denetimlerinin tümüne tabidir. Hiçbir şeyden muaf tutulmamıştır. Kamu varlığı olarak bu denetimlere tabi olmaya devam edecektir. Yiğit Bulut Varlık Fonu'nun başına getirilmemiştir. Varlık Fonu'nun başında olanlar bellidir, Başbakan'a bağlıdır. Varlık Fonu'nun başında da Başbakan tarafından atanmış olan Mehmet Bostan diye bir arkadaşımız vardır. Kaldı ki Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına atanmasıyla ilgili hiçbir engel de yoktur. Bunun için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, nasıl sizin de Türkiye'de yaşayan hukuki olan bu yeterliliğe sahip olan herkesin hakkıysa, Yiğit Bulut'un Varlık Fonu'nun başına getirilmekte hakkıdır ve yeterli olduğuna inanıyorum."

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