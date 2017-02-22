22.02.2017 19:02:04

Ekonomi Bakanı Zeybekci: 'İtalya ile dış ticaret hacmi 30 milyar dolara çıkabilir'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı JETCO toplantısında İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine değindi. Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, katıldığı JETCO toplantısında İtalya ile Türkiye arasındaki ticaret ilişkilerine değindi. Zeybekci, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 30 milyar dolara ulaşabileceğini söyledi.Ekonomi Bakanı Zeybekci, İtalya Kalkınma Bakanı Carlo Calenda ile Türkiye - İtalya Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) Toplantısı'na başkanlık yaptı. İki bakan toplantıda ticaret konularında mutabakat imzaladı. Toplantıda konuşan Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "Bu toplantının temenni ediyorum ki Türkiye ve İtalya arasındaki iyi olan ticari ilişkileri çok daha iyi noktalara götürmesi, her iki ülkenin iş dünyasının birlikte çok daha büyük başarılara ulaşmada bir araç olmasını diliyorum. İtalya Avrupa'da bizim için ikinci ticaret ortağımız. Bunun çok daha gelişme potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz. Dış ticaret hacmindeki 17 milyar dolar civarındaki miktarı 30 milyar dolara, 40 milyar dolara doğru çok kolay bir şekilde götürebileceğimizi düşünüyorum" dedi.Türkiye'de İtalyan yatırımcıların mutlu olduğunu belirten Zeybekci, "Türkiye'de İtalyan yatırımcıların mutlu olduklarını biliyoruz Birkaç problem varsa onları da tekrar gözden geçirmek anlamında aramızda diyalog var" diye konuştu. Zeybekci, 2016 yılının son aylarında yürürlüğe konulan yatırım teşvik sistemlerinin dünyanın en iddialı teşvik sistemi olduğunu dile getirerek "Bugüne kadar klasik yatırım teşvik sistemlerinin dışında 2016 yılının son aylarında yürürlüğe koyduğumuz 2017'de bütün prosedürleriyle artık uygulanabilir hale gelen dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi şuanda Türkiye'de" diye konuştu.Daha sonra iki ülke iş adamlarının yer aldığı Türkiye İtalya İş Forumu'na geçen Zeybekci burada da Gümrük Birliği'nin sağlanmasına yönelik açıklamalarda bulundu. Zeybekci, "Gümrük Birliği'nin şuanda sınırlı sayıdaki sanayi ürünleriyle Türkiye ile AB ile arasında dış ticaret hacminde gelmiş olduğumuz 160 milyar dolardan bahsediyoruz. Bunun tarım ürünlerine, hizmetlere, kamu alımlarına ve elektronik ticareti de kapsayıcı şekilde genişletilmesinde artık benim için kritik duvarı geçtik" açıklamalarında bulundu.