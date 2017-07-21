21.07.2017 17:24:46

Ekonomi Bakanı'ndan Alman şirketleri ile ilgili açıklama

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'de faaliyet gösteren Alman şirketlerine soruşturma açıldığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Nihat Zeybekçi Alman şirketlerine soruşturma açıldı iddiaları ile ilgili yaptığı açıklamada "Böyle bir şey asla ve asla yoktur, külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bilerek ve kasten yapılmış bir haberdir. Dostluğumuzu ve ilişkilerimizi güçlendirerek bu yalan habere cevabımızı vereceğiz." dedi.

Bu konuda Almanya'da bir basın yayın kuruluşunda tamamen kasıtlı bir haberin yayınlandığını belirten Zeybekci, "Amacının ne olduğu belli bir haber çıktı. Türkiye'deki bazı Alman şirketlerinin terör örgütlerine yardımdan Türk makamları tarafından soruşturma, inceleme altına alındığına ilişkin. Bu, baştan sona kadar külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bu kadar güçlü olan Türk-Alman ilişkilerinin bozulmasını istiyorlar. Türkiye, Almanya için Almanya Türkiye için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Zeybekci, Türkiye ile Almanya arasındaki ticaretin önemine işaret ederek, "Türkiye, Almanya için de son derece önemli bir ortak, birbirini tamamlayıcı iki ortak. Türk-Alman ilişkilerinde böyle bir şeyin olmasından kim kaybeder? İki taraf da kaybeder. Kim kazanır? Terör örgütleri kazanır. Şu anda terör örgütlerinden neyi kast ettiğimizi dostlarımız da biliyor. Bir, bölücü terör örgütü iki, FETÖ. Bu terör örgütlerine kazandırmayacağız, sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'deki 7 bin Alman şirketine yönelik bir soruşturma açılıp açılmadığına dair inceleme de yaptıklarını bildiren Zeybekci, şöyle devam etti:

"Yok. Dün de bununla ilgili bir açıklama yaptık, bugün de tekrar bakıyoruz. Türkiye-Almanya dostluğunun düşmanlarına karşı aklı selim olarak hareket etmemiz gerekiyor. Bu birlikteliği, beraberliği, ticari ortaklığı daha ileri götürmemiz gerekiyor. Almanya'daki ticari menfaatlerimiz, Almanya'nın Türkiye'deki ticari menfaatleri, aynı zamanda üçüncü ülkelerdeki ticari menfaatlerimiz son derece önemli. Bunları da fırsat olarak değerlendirmemiz gerekiyor. Şu anda önümüzde inanılmaz fırsatlar var. Onlara da bakıyoruz."

Bakan Zeybekci, "Böyle bir şey asla ve asla yoktur, külliyen yalandır, kasıtlıdır. Bilerek ve kasten yapılmış bir haberdir. Dostluğumuzu ve ilişkilerimizi güçlendirerek bu yalan habere cevabımızı vereceğiz." dedi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama da yapan Ekonomi Bakanı Zeybekci, Alman medyasında çıkan bazı haberlerin, gazetecilik ilkeleriyle örtüşmediğini ve Türk-Alman dostluğuyla bağdaşmadığını belirtti. Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bu yalan haberleri üretmekteki kasıt kamuoyunca sorgulanmalıdır. Türk makamları tarafından, teröre destek veren firmalara ilişkin bir liste hiçbir zaman Alman makamlarına iletilmemiştir. Bu mesnetsiz ve yalan haberlerin esas amacının siyasi ve ticari düzlemde oldukça sağlam bir zemin üzerinde yer alan Türk-Alman ilişkilerini zedelemek olduğu aşikardır. Bölgesinin refah ve kalkınmasına ciddi katkılar sunan iki ülkenin arasında suni bir kriz çıkarmaya çalışanlar şunu çok iyi bilsinler ki, geçmişte olduğu gibi yarın da hayal kırıklığına uğrayacaklar. Biz, ülkemizde üretim yapan, katma değer üreten ve istihdam yaratan dostlarımızın, dün yanında olduğumuz gibi yarın da daha güçlü bir şekilde yanında var olmaya devam edeceğiz."

Zeybekci, Türkiye'de yatırım yapan tüm yabancı girişimcileri, ülkeye değer katan ekonomik aktörler olarak Türk firmalarıyla eşit değerlendirdiklerini belirterek, söz konusu iddialara verilecek en iyi cevabın, hükümetin 15 senedir uyguladığı reformlara ve bu sürede ülkeye giriş yapan 185 milyar doları aşkın doğrudan yatırıma işaret etmek olacağını vurguladı.

Almanya ve Türkiye'nin, karşılıklı menfaatlerini en üst düzeye çıkarmak adına ikili ekonomik ve ticari temaslarını her zamanki ciddiyetle sürdürdüğüne dikkati çeken Zeybekci, şu ifadeleri kullandı:

"Biz Alman dostlarımızın karşılaştığı sorunlara daima çözüm getirme, onların tabi olduğu iş yapma ortamını geliştirme ve karşılıklı menfaatlerimiz için en uygun kararları alma gayreti içinde olduk. Bu politikamızı bundan sonra da muhafaza edeceğiz. Son dönemlerde hangi karanlık amaca hizmet ettiği son derece sarih olan yalan haberler, bu yöndeki irademizi ve vizyonumuzu asla değiştiremez. Türkiye ile kader ortaklığı yapan, Türkiye'de katma değer üreten ve istihdam yaratan Alman dostlarımızı hiçbir zaman Türk firmalarından ve diğer yabancı yatırımcılarımızdan ayırmadık. Böylelikle birtakım kısır, vizyonsuz ve art niyetli siyasi tartışmalar ve mesnetsiz haberlerle bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımların kaybına asla izin vermeyeceğiz."