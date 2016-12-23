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Eko-Okullar 17 yıldır başarı ile çalışıyor
23.12.2016 15:36:24

Eko-Okullar 17 yıldır başarı ile çalışıyor

Eskişehir'de Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi'ne olan ilgi her geçen yıl büyüyor.

Eskişehir'de Uluslararası Çevre Eğitim Programı Eko-Okullar Projesi'ne olan ilgi her geçen yıl büyüyor.

Projeyi yürüten 39 okuldan idareci ve koordinatör öğretmenlerden oluşan 52 katılımcıyla gerçekleştirilen Eko-Okullar toplantısı Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu'nda İl Koordinatörü Nadir Erdem'in başkanlığında gerçekleşti. Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'ın katıldığı toplantının açılışında konuşan İl Koordinatörü Nadir Erdem, Eskişehir'de Eko-Okullar ailesine katılan 9 yeni okulla birlikte 39 aktif okula ulaştıklarını belirtti. Eko-Okullar programının uluslararası çevre eğitim programı olarak başarı ile yürüten okulların "Yeşil Bayrak" kriteri ile ödüllendirilmesinin itibar sağlayan eko etiket olduğunu belirten erdem konuşmasında programı yürüten okullarda çevre sorunlarına yaklaşım, sürdürülebilir temiz bir çevre açısından da önemli kazanımlar ve farkındalık sağladığını söyledi.

Nadir Erdem Eskişehir'in Türkiye'de Eko-Okullar Projesi'ni uygulayan iller arasında 5 büyük ilin ardından 6. sırada yer aldığını, Tepebaşı Belediyesi katkılarıyla yürüttükleri kısa adı ÇEÇOME olan " Çevre Çocuk Meclisi" çalıştaylarının bu eğitim-öğretim yılında 8. sini gerçekleştireceklerini, bu çalışmayı uygulayan tek il olmalarının haklı gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Başkan Ataç ise yaptığı konuşmada, belediye olarak çevre sorunlarının çözümü ve çevre projelerine çok önem verdiklerini ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile önemli çevre projelerini başarı ile yürüttüklerini söyledi. Başkan Ataç, konuşmasının devamında, belediye olarak Eko-Okullar Programına 1999 yılından bu yana destek vererek ortak çalışmalar yürüttüklerini, desteklerinin devam edeceğini, Eko-Okulların idareci, öğretmen ve öğrencileri ile velilerine teşekkürlerini iletti.

Toplantının devamında Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nden Sinem Sağıroğlu Er, belediyenin çevre odaklı çalışmaları ve projeleri hakkında detaylı bir sunum yaptı. Eko-Okullar bilgilendirme sunum ve Eskişehir Eko-Okullarının 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı çalışmalarının sunumuyla toplantı tamamlandı.
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