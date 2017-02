08.02.2017 11:09:31

Ekinci 'Evet' için yapılacak çalışmaların startını verdi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye Belediyesi Kadın Destek Merkezindeki kursiyerlere cumhurbaşkanlığı ve hükümet sistemini anlattı.

Nisan ayında yapılacak referandumda 'Evet' için kolları sıvayan Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Şanlıurfa'da yapılacak olan çalışmaların da startını verdi. Eyyübiye Belediyesi Kültür Müdürlüğü bünyesindeki Kadın Destek Merkezindeki kursiyerlerle Vali Kemalettin Gazezoğlu Kültür Merkezinde bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Eyyübiye İlçesinin yine rekor bir oyla Cumhurbaşkanının yanında olacağını belirtti.Ak Parti Şanlıurfa İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ak Parti Eyyübiye İlçe Başkanı İsmail Demirbaş, Ak Parti Eyyübiye Kadın Kolları Başkanı Tuba Pişkin İnan, belediye meclis üyeleri, kadın kolları yöneticileri, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci ile kadın kursiyerler katıldı.Cumhurbaşkanlığı ve hükümet sisteminin genel faydaları hakkında katılımcılara bilgi aktaran Başkan Ekinci ile Ak Parti İl Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, İlçe Başkanı İsmail Demirbaş ve Ayşe Ekinci'nin konuşmaları sık sık alkışlarla kesildi. Kalıcı siyasi istikrar, hızlı ve etkili icraat, güçlü yasama güçlü güçlü icraat, güvenli ve huzurlu Türkiye, güçlü meclis güçlü temsil, birlik ve uzlaşma, güçlü yönetim güçlü Türkiye ve yeni Türkiye için 'Evet' çağrısında bulunan Ekinci, Şanlıurfa ve Eyyübiye'nin yine rekor oyla cumhurbaşkanının yanında olacağını belirtti.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci kadınlara yönelik yaptığı konuşmada, "Bize destek veren siz kadınlar ile beraber Ak Parti hükümetleri ile beraber kadınlarımız artık sahadalar. Kadınlarımızın verdiği destek ile ileriye daha çok iyi bakıyoruz. Bunu her seçimde ve her seferinde gördük. Burada da yine göreceğimizi biliyoruz ve bu anlatılanlardan sonra eminiz ki buradan çıktıktan sonra her zaman olduğu gibi mahalle mahalle sokak sokak ev ev gezeceksiniz. Gerek kadın kollarımız gerek kadın destek merkezlerimiz gerçekten çok ciddi çalışmalarda bulunuyorlar. Bizim tabi vereceğimiz bu bilgiler teknik olabilir. Mutlaka bunun ile ilgili sorular gelebilecek size bu sorular gelirken de bilgilendirmek istedik yine broşürlerimiz olacak onları dağıtacağız sizlere ve ulaşılmadık kimseyi bırakmayacağız. Bunu söylerken de sizlere güveniyoruz öncelikle sizin çalışmanıza ve çalışma azminize güveniyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin genel faydalarından bahsedecek olursak en önemli hususlardan biri tabi ki kalıcı siyasi istikrar bu sistem ile artık koalisyonlar tarihe karışıyor. Ak parti döneminde sadece 7 Haziran seçimlerinden sonra bir koalisyon konusu ortaya çıktı ve sizlerde orda gördünüz ki hükümet kurulamadı. Tabi bunun ekonomik ve siyasi anlamda oluşturduğu olumsuzluğu hepiniz biliyorsunuz. Bu yeni sistem ile tek başına iktidar sistemi kalıcı hale geliyor. Buna siyasi istikrar denir. Kalıcı siyasi istikrar olunca da ekonomik anlamda siyasi anlamda sosyal anlamda her anlamda da ülkenin büyümesi ve gelişmesi daha kalıcı hale geliyor" şeklinde konuştu.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci'nin eşi Ayşe Ekinci ise, "Cumhurbaşkanımız Şanlıurfa ziyaretinde Eyyübiye ile ne kadar ilgili olduğunu mahalle mahalle gezerek hanım efendi ile birlikte Şehit ailelerin evini ziyaret ederek bunu bize daha iyi gösterdiler. Cumhurbaşkanımıza saygımızı, sevgimizi, muhabbetimizi hepimiz genel olarak biliyoruz. Siz değerli kadınlar komşunuzdan etrafınızdan neden evet diye bir soru geldiğinde kaliteli bir yaşam için gerekli bilgilendirmeleri sizlere yapacaklar. Benim sizden bir anne olarak, bir eş olarak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak ricam, dinine, birliğine, milletine, bayrağına, vatanına sahip çıkan anneler, kızlar ve gençler olalım. Sesimizi Şanlıurfa içinde ve Türkiye'de "evet" diyerek Eyyübiye farkını ortaya koyalım" dedi.