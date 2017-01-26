SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
27.01.2017 00:28:19

'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'

Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kadro dışı bıraktıkları futbolcuları Mehmet Ekici'nin transferi konusunda Beşiktaş ile anlaştığını söyledi.

Muharrem Usta, TRT Spor'da katıldığı programda yaptığı açıklamada, ara transferin en çok konuşulan isimlerinden Mehmet Ekici konusunda yaşananlara açıklık getirdi.

Mehmet Ekici'nin Trabzonspor'da devam etmesini istediklerini ve bu konuda görüşmeler yaptıklarını belirten Usta, ancak bu oyuncunun Avrupa ya da İstanbul'a giderek, takımdan ayrılma talebini kendilerine aktardığını vurguladı.

"Mehmet'e, İstanbul'a gitmek istiyorsa bu transferi bana bırakmasını söyledim"

Başkan Usta, Mehmet Ekici'nin babası ve menajeriyle bir araya geldiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Mehmet'e, İstanbul'a gitmek istiyorsa bu transferi bana bırakmasını söyledim. Bunun karşılığında da Trabzonspor için ne kadar para alabiliyorsam onu alacağımı ilettim. Mehmet ile ağabey-kardeş gibiyiz. İstanbul işini bana bıraktılar ve söz verdiler. Ben de 'Bu transferi hem Trabzonspor hem de Mehmet için yöneteceğim ve sonlandıracağım.' dedim. Mehmet de bana, Fenerbahçe veya Beşiktaş'a transfer olmak istediğini söyledi. Öncelik sırasında ise gönlünün Fenerbahçe'de olduğunu gördüm ama Beşiktaş'a da gitmem demedi."

Fenerbahçe Kulübü ile düşman olmadıklarını söyleyen Usta, "Fenerbahçe ile aramızda 2010-2011 sezonuyla ilgili sorun olabilir ama biz düşman kulüpler değiliz. Mehmet'i benim de hapsedecek halim yok. Fenerbahçe'ye gitmek istiyor diye, transfer görüşmesi yapmasına izin verdim. Biz, Mehmet konusu olmadan Fernandao ve Aatıf'ı istemiştik. Emenike kadro dışı kalınca Fernandao konusu kapandı. Aatıf'ın olmasını istedik. O konu da olmadı. O benimle ilgili bir şey değil. Bu görüşmelerden sonuç çıkmayınca, Fenerbahçe tarafına, "Biz artık Beşiktaş ile görüşüyoruz." dedik." ifadelerini kullandı.

"Mehmet'in Dick Advocaat ile görüşmesine izin verdim"

Usta, bu görüşmeler sırasında Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın, Mehmet Ekici'yi arayarak oyuncuyla görüşmek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mehmet, bu talebi bana iletti ve ben de görüşmesine izin verdim. Bunu aslında hiç sevmedim, hiç hoşuma gitmedi. Kızılcabölükspor maçından sonra Mehmet Ekici ve babası ile İstanbul'da görüşmek istedim ama benimle görüşmediler. Akşam saatlerinde neredeler diye aradım, bana, "Biz gittik görüştük. Şimdi Almanya'ya gidiyoruz. Hoca ile de görüştük, Fenerbahçe ile de anlaştık.' dediler. Kendisine, yalnızca hoca ile görüşmesine izin verdiğimi hatırlattım. Bu transferi ben yürütecektim. O akşam gerçekten çok kırıldım. Bir oyuncu bana, "Biz, Fenerbahçe ile anlaştık. Şimdi sen anlaş." dedi. Bu kadar iyi niyet gösterdiğim halde."

"Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, Beşiktaş ile anlaştım"

Trabzonspor Başkanı Usta, bu gelişmeden sonra kendisinin Beşiktaş ile görüşmeye başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzonspor'un menfaatleri için siyah-beyazlı kulüple görüştüm. Daha sonra Mehmet ve babasının Almanya'da Beşiktaş ile de görüştüklerini öğrendim. Burada etik davranmayan benim oyuncum, babası ve menajeridir. Trabzonspor, son derece etik ve düzgün bir iş çıkartıyor. Mehmet, Fenerbahçe ile görüşürken Beşiktaş ısrarla görüşmek istedi ama Fenerbahçe'yi istediği için izin vermedim. Olmayınca da Fenerbahçe tarafına haber gönderdim ve Beşiktaş ile görüşeceğimi ilettim. Mehmet en başta bana sadece Fenerbahçe'ye gideceğini söyleseydi anlardım. Etik davrandığını görürdüm. Hayır ama bunu söylemedi. 'Fenerbahçe veya Beşiktaş olur.' dedi ama gidip Fenerbahçe ile anlaştı. Beni tanımayanı ben tanımam ve ret ederim. Trabzonspor'a bunu yaptırmam. Mehmet konusundaki süreçte, Trabzonspor Başkanı olarak zerre kadar hatamız olmadığına inanarak, Beşiktaş ile anlaştım."

Mehmet Ekici'nin, Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında yeni bir polemik konusu olmasını istemediğini aktaran Usta, "Bize zaten Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında olan sorun yeter. Mehmet üzerinden böyle bir tabloyu yaşamak istemeyiz. Herhalde Fenerbahçe'nin de bu alemde yalnızca Mehmet'e ihtiyacı kalmadı. Bu polemiklerden sonra Mehmet'i takımda nasıl oynatayım. Trabzonspor olarak bu konu kapanmıştır. Beşiktaş ile Trabzonspor'un menfaatine daha fazla şeyler sağladığı için bu işi bitirmiş durumdayım. Mehmet oraya gidebilir, gitmeyebilir. Bu ayrı bir meseledir. Avrupa'da 10 numara bakıyorum." şeklinde görüş belirtti.



    YORUM YAZ

YORUMLAR

Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli gruplar arasında kriz
Suriyeli muhalif gruplar ile ŞFC arasında, Türkiye sınırındaki İdlib ilinde çatışmalar çıktı...
27.01.2017 00:36:12
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
Suriye'de insani yardım izni büyüyor
BM Genel Sekreter Yardımcısı O'Brien, 'Suriye'ye insani erişim izni 2 aşamadan 10 aşamaya çıktı' dedi...
27.01.2017 00:32:52
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de terör operasyonu
İzmir'de PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişinin gözaltına alındığı belirtildi...
27.01.2017 00:30:21
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
'Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, 'Mehmet Ekici konusunda Beşiktaş ile anlaştım' dedi...
27.01.2017 00:28:19
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
Denktaş: Kıbrıs'ta çözüm olmaz
KKTC Başbakan Yardımcısı Denktaş, 'Rum tarafı sahiplilik peşinde koştukça Kıbrıs'ta çözüm olmaz' dedi...
27.01.2017 00:26:03
THY bazı seferleri iptal etti
THY bazı seferleri iptal etti
Türk Hava Yolları'nın olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferleri iptal ettiği belirtildi...
27.01.2017 00:23:32
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
İstanbul Üsküdar'da 4 katlı binada yangın
Üsküdar'da 4 katlı bir binada çıkan yangın bölgede paniğe sebep oldu.
26.01.2017 23:24:43
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
Türkiye'den Trump'a Suriye yanıtı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
İşte Reina saldırganının o evdeki yakalanma anı
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
PYD: Rusya bizi Moskova'ya davet etti
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Koltuk altından ses tellerine zarar vermeden tiroid ameliyatı
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
Peki duvarın parasını kim ödeyecek?
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
'ABD Irak'ı İran'a telsim etti'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
ABD'den vatandaşlarını uyardı: Türkiye ziyaretlerinizi gözden geçirin
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Gazeteci-Yazar Enes Osman Aba'nın ikinci kitabı çıkıyor
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
Rıdvan Dilmen'den tepkilere cevap
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
'Gülen, Trump'a mektup yazdı! Beni teslim ederseniz konuşurum, dedi'
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
Almanya'daki 'Türk cinayetleri' davasında skandal talep!
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
'Erdoğan Cumhuriyeti kuruluyor'
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Rusya'nın muhaliflere sunduğu anayasa taslağının ayrıntıları
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Metropol'den Başkanlık Sistemi anketi!
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Eski ama sağlam eşyaların yenisini almak doğru mudur?
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
Netanyahu’dan Filistin’le barış görüşmeleri için iki şart
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'
'Anayasa Mahkemesi'ne sakın gitme CHP'

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları