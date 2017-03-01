01.03.2017 12:02:18

EİT Ödülleri Töreni

Eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Güzel, EİT tarafından 'eğitim ve gençlik alanlarındaki başarılı çalışmalarından' dolayı ödüle layık görüldü

Eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Hasan Celal Güzel, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "eğitim ve gençlik alanlarındaki başarılı çalışmalarından" dolayı ödüllendirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da iştirak ettiği EİT Liderler Zirvesi'nde yapılan konuşmaların ardından, faaliyet gösterdikleri alanlardaki başarılı çalışmalarından dolayı teşkilata üye ülkelerden bazı isimlere ödül verildi.

Türkiye'den, eski Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Güzel, "eğitim ve gençlik alanlarındaki başarılı çalışmalarından" dolayı ödüle layık görüldü.

Güzel, ödülünü EİT dönem başkanı Pakistan Başbakanı Navaz Şerif'in elinden aldı.