11.05.2017 15:05:17

Eide Anastasiadis ile görüştü

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Eide:- 'Görüşmeleri saran zor bir atmosfer var. Tüm tarafların, gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermesi gerekiyor'

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide, Kıbrıs müzakerelerini saran zor bir atmosfer olduğunu belirterek taraflara gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermeleri çağrısında bulundu.

Eide, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi.

Görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Eide, Anastasiadis'e geçen hafta New York'ta yaptığı temaslar hakkında bilgi verdiğini söyledi.

Görüşmede BM'nin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin elinden gelen her tür katkıyı vermeye kararlı olduğu mesajını aktardığını belirten Eide, Rum liderle müzakerelerde atılacak adımları ele aldıklarını vurguladı.

Eide, Kıbrıs müzakereleri kapsamında 17 Mayıs'ta yapılacak liderler görüşmesinde müzakerelerin bir değerlendirilmesinin yapılacağını kaydetti.

"Görüşmeleri saran zor bir atmosfer var. Tüm tarafların, gerginliği azaltmak için her türlü çabayı göstermesi gerekiyor" diyen Eide, liderlerin son aşamaya geçmesi için uygun atmosferin yaratılması gerektiğini kaydetti.

BM temsilcisi Eide, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile de bir araya gelecek.