SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
EİB Moda Tasarım Yarışması'nda muhteşem final
06.05.2017 06:55:04

EİB Moda Tasarım Yarışması'nda muhteşem final

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 12. Moda Tasarım Yarışması'nı birincisi genç tasarımcı Emre Pakel oldu.

Ege İhracatçı Birliklerinin (EİB) 12. Moda Tasarım Yarışması'nı birincisi genç tasarımcı Emre Pakel oldu.

Türkiye'de istihdam ve ihracatın lokomotifi Türk hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü ile tasarımcı gençler arasında köprü görevi gören EİB Moda Tasarım Yarışması 12'inci kez düzenlendi. Yarışması'nın Final Defilesi, İzmir'in ilk yerleşim yeri olan Yeşilova Höyüğü'nde yapıldı. Defilenin açılış konuşmasını yapan Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, Türkiye'ye yıllık 25 milyar dolar döviz kazandıran Türk hazırgiyim ve tekstil sektörlerinin daha katma değerli ihracat yapması için Ar-Ge, Moda ve Tasarım ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını belirtti. Türkiye'nin ortalama ihraç fiyatı kilogramda 1.5 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Kızılgüneşler, "Hazırgiyim sektörümüzde ise bu rakam 24-25 dolarları buluyor. Amacımız ortalama ihraç fiyatımızı 50-60 dolar seviyelerine çıkarmak. EİB Moda Tasarım Yarışması'nı bu amaçla 12 yıldır düzenliyoruz" dedi. Kızılgüneşler'in konuşmasının ardından başlayan defilede, mankenler genç modacıların birbirinden şık tasarımlarıyla podyumda boy gösterdi. Sektöre genç tasarımcılar kazandırmak amacıyla EİB tarafından düzenlenen yarışma modaseverler tarafından yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 400 davetlinin katıldığı gecede jüri de Gül Ağış, Dilek Hanif, Özlem Kaya, Ertan Kayıtken, Ayşe Deniz Yeğin, Hatice Gökçe, Gökçe Güner, Sakıp Sabancı Müzesi Ürün Tasarımcısı Bige Ökten, Kreatif Direktör Ceyda Balaban, Stil Danışmanı Ece Sükan, İzmir Moda Tasarımcılar Derneği Başkanı Dilek Süslüer ve Üniteks Tekstil'den Gamze Ünsal gibi ünlü isimler yer aldı. Öte yandan EİB Moda Tasarım Yarışması'nın final defilesine; İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla, TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert, EİB Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk, Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler, İzmir'in iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda kişi katıldı.

12. EİB Moda Yarışması'nda Emre Pakel tasarımlarıyla birinci oldu. Pakel'e ödülünü İzmir Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atilla ve TİM Başkan Vekili Süleyman Kocasert birlikte verdi.

12. EİB Moda Tasarım Yarışması'nda ikinci olan Harun Çifçi ödülünü, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Sabri Ünlütürk ve Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Musa Demir'den aldı.

EİB XII.Moda Tasarım Yarışması'nın üçüncüsü Ece Dörtköşe'ye ödülünü Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Kızılgüneşler takdim etti.
    YORUM YAZ
Türkiye-Azerbaycan askeri tatbikatı sona erdi
KKTC Başbakanı: Türkiye olmadan Kıbrıs meselesi halledilemez
'Lübnan, ABD'den en fazla askeri yardım alan beşinci ülke'
Rus Genelkurmayı: 'Çatışmasızlık' memorandumu ihlal edilirse...
S&P Türkiye'nin notunu açıkladı
Temel Karamollaoğlu'ndan erken seçim açıklaması
107 hakim ve savcı ihraç edildi!
'CIA, Kim Jong-un'a suikast planladı'
'IŞİD, Rus yapımı gece görüş cihazları kullanıyor'
Demirtaş: HDP olarak doğru dersler çıkardık
Gulbeddin Hikmetyar döndü
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
AB'den 'Brexit' göndermesi: İngilizce Avrupa'daki önemini kaybediyor
ABD'nin İran endişesi 'çatışmasızlık bölgeleri'nde de sürüyor
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Wikipedia davasında yeni gelişme!
Barzani 'bağımsızlık' referandumu için tarih verdi
CHP'den YSK adımı!
Muharrem İnce'den kurultay çıkışı!
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Schulz: Almanya'da idam referandumu düzenlenemez
Liseli genç, kız arkadaşını öldürüp intihar etti
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Dörtyol’da silahlı kavga: 6 yaralı
Hatay’ın Dörtyol ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı.
06.05.2017 00:01:19
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'de su baskınları: En az 11 ölü
ABD'nin ortalarında ve güneydoğusunda etkili olan su baskınlarında şu ana kadar en az 11 kişi hayatını kaybetti.
05.05.2017 23:52:14
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
İstanbul'da Hıdırellez şenliği
Kuzguncuk Bostanı'ndaki şenlikte bir araya gelen vatandaşlar, gönüllerince eğlendi.
05.05.2017 22:55:11
Medipol Başakşehir Antalyaspor deplasmanında galip
Medipol Başakşehir Antalyaspor deplasmanında galip
Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yendi.
05.05.2017 22:47:34
Silvan'da toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi
Silvan'da toprağa gömülü 2 çuval mermi ele geçirildi
Diyarbakır Silvan ilçesinde emniyet ekiplerince düzenlenen operasyonda, toprağa gömülü 2 çuval içerisinde mermi ele geçirildi.
05.05.2017 22:43:45
Avrupa Şampiyonu Taha Akgül
Avrupa Şampiyonu Taha Akgül
Taha Akgül, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.
05.05.2017 22:33:46
'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza
'Kaçak Lübnanlı' nedeniyle 6 İsrail askerine ceza
İsrail Ordusu, bir kişinin Lübnan sınırından ülkeye kaçak girmesi nedeniyle, 6 askere farklı cezalar verildiğini duyurdu.
05.05.2017 22:20:44
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Abdullah Gül'den beklenen açıklama!
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Başbakan'dan Abdullah Gül açıklaması
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Kılıçdaroğlu'ndan 'evet' oyu verenlere ayıp
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Gulbeddin Hikmetyar döndü
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
Hulusi Akar, İbrahim Kalın ve Hakan Fidan ABD'ye gitti
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
IKBY: PKK'nın 'kiralık katil' gibi hareket ediyor
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
PYD: Uçuşa yasak bölge istiyoruz
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
'Çatışmasızlık' bölgeleri uçuşa yasak olacak
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
The Economist'ten Türkiye ve Rusya yazısı: NATO kaygılanmalı
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
Malezya'da bir Türk daha gözaltında!
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları