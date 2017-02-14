14.02.2017 12:37:09

Eğriçimen Yaylasında kış festivali yapıldı

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Eğriçimen Yaylasında Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından kış festivali yapıldı.

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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde doğal güzellikleriyle bilinen Eğriçimen Yaylasında Koyulhisar Kültür Derneği (KÜLDER) tarafından kış festivali yapıldı.İstanbul'dan gelen yaklaşık 200 kişi ilk önce Şehit Sıddık Uluocak'ı mezarında ziyaret ederek dua etti. Daha sonra ise grup Eğriçimen Yaylasına çıktı. Gurbetçiler ve Koyulhisar halkı burada kar üstünde mangal yakarak köfte ekmek yedi. Karın ve güzel doğanın keyfini çıkaran vatandaşlar davul zurna eşliğinde halay çekere eğlendi. Yaylada halat çekme ve çuval yarışmaları eğlenceli dakikalara sahne oldu. Katılımcılar festivalde Koyulhisar Belediyesi Kültür Merkezinde Türk Sanat Müziği sanatçıları Ali Şahin, Pınar Dağdelen ve Sururi Önal'ın söylediği türkülerle unutulmaz bir gün yaşadıçKoyulhisar Kültür Derneği KÜLDER Başkanı Murat Kendirli,"Bu etkinlikler devam edecek ilerleyen zamanlarda İstanbul Ankara ve Koyulhisar halkını bir araya getirmeyi planlıyoruz. Programı yapmamızda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi sunarım" dedi.