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Eğitiminde simülasyon teknolojisi
25.02.2017 10:54:40

Eğitiminde simülasyon teknolojisi

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 'Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Simülasyon' başlıklı bir konferans düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından "Sağlık Profesyonellerinin Eğitiminde Simülasyon" başlıklı bir konferans düzenlendi.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Acıbadem Üniversitesi'nden; Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ükke Karabacak, Tıp Fakültesi Tıp Mühendisliği Bölümü Case Direktörü Yrd. Doç. Dr. Emin Aksoy ve Hemşirelik Bölümü Arş. Gör. Gizem Şahin davetli konuşmacı olarak katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir, Sağlık Yüksekokulu'nun Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne dönüştüğünü ve Fakülte olmanın da bazı imkanları beraberinde getireceğini ifade etti. Hemşirelik ve Sosyal Hizmetler Bölümü'nde öğrencilerin eğitim gördüğünü belirten Demir, Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) öğretim elemanı tahsisiyle birlikte Diyetisyenlik Bölümü ile Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümlerinin açıldığı bilgisini verdi. Simülasyon sistemlerinin son dönemlerde oldukça önem kazandığını da sözlerine ekleyen Prof. Dr. Şerif Demir, konferansta emeği geçenlere teşekkür etti.

Oturum başkanlığını Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ayşe Demiray'ın yaptığı konferansın ilk bölümünde Yrd. Doç. Dr. Emin Aksoy, "Sağlık Eğitiminde Simülasyon Teknolojisi" başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Simülasyon kullanım alanlarının mezuniyet öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrıldığını belirten Aksoy, bu teknolojinin en başta hastalar olmak üzere hekim ve hemşirelere büyük fayda sağladığına dikkat çekti. Simülasyon eğitimlerinde grup çalışmasının önemine vurgu yapan davetli konuşmacı, "En iyi doktor veya hemşire de olsanız, ekip çalışması gereklidir. Bazen tek başınıza yetemezsiniz" şeklinde konuştu.

Simülasyon uygulamasında; hastane ortamı, medikal simülatörler ve tıbbi cihazlar, öğrenim modülleri ve medikal simülasyon eğitmenleri noktalarına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Aksoy, uygulama merkezlerinin çok iyi dizayn edilmesinin de eğitimin olmazsa olmazları arasında yer aldığını söyledi. Simülasyon teknolojisisin kullanım alanlarıyla ilgili bilgiler de veren Yrd. Doç. Dr. Emin Aksoy, bu uygulamanın sağlık alanında riski çok düşük, güvenli ve sanal ortamda hastaya istenildiği gibi tedavi yöntemi sunan bir teknoloji olduğunu belirterek sunumunu sonlandırdı.

Konferansın diğer konuşmacısı Doç. Dr. Ükke Karabacak, "Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Uygulamaları" konusunda bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. Hemşirelerin, klinik uygulama alanlarının yetersizliği konusunda güçlükler yaşadığını ifade eden Karabacak, simülasyon yönteminin hem kendileri hem de hastalar için güvenli bir alan olduğunu dillendirdi.

Simülasyonu; bir eğitim teknolojisi olmasının yanında gerçek dünyanın var olan yönlerini çağrıştırarak doğallık içinde ve katılımcı tarzda bir eğitim uygulaması şeklinde de nitelendiren Doç. Dr. Ükke Karabacak, hemşirelerin simülasyon gibi yenilikçi eğitim-öğretim yöntemlerine gereksinim duyduklarına işaret etti.

Programın son konuşmacısı olan Arş. Gör. Gizem Şahin ise simülasyon uygulama örnekleriyle ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Simülasyon yöntemlerinin, öğrencilere ve hemşirelere hasta hakkında en kısa sürede etkili bilgiler verdiğini söyleyen Şahin, bu uygulamanın hastalıklara karşı acil çözümler sağladığına dikkat çekti. Simülasyonun doğru gözlem yapma ve değerlendirme konularında da önemli imkanlar sunduğunu belirten Arş. Gör. Gizem Şahin, örnekler eşliğinde sunumunu tamamladı.

Program, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Şerif Demir tarafından davetli konuşmacılara teşekkür belgesi takdim edilmesinin ardından sona erdi.
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