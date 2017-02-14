14.02.2017 01:04:44

Eğitime kar engeli

Ordu ve Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi...

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Ordu İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde kar yağışının etkili olduğu, bu nedenle Çamaş, Çatalpınar, Gölköy, Gürgentepe, Kabadüz ve Korgan ilçelerinin tamamında, Gülyalı, İkizce, Perşembe ve Altınordu ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 14 Şubat Salı günü ara verildiği belirtildi.

Giresun İl Milli Eğitim Müdürlüğü de kar yağışı dolayısıyla Keşap ilçesinin tamamında, Bulancak ilçesinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime aynı gün ara verildiğini duyurdu.

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