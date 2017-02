23.02.2017 14:47:36

Eğitimci ve spor adamı son yolculuğuna uğurlandı

Zonguldak'ta okul müdürlüğü görevinin yanı sıra, eğitimci ve spor adamı Can Polat Pamay son yolculuğuna uğurlandı.Zonguldak'ta okul müdürlüğü görevinin yanı sıra, eğitimci ve spor adamı Can Polat Pamay, 91 yaşında vefat etti. Bir süredir sağlık problemleri nedeniyle özel bir hastanede tedavi gören Pamay, "Hocaların Hocası" olarak anılıyordu.Sporcu kimliği ile spor camiasında da örnek kişiliği ile bilinen Pamay'ın cenazesi öğlen namazına müteakip Acılık Hz. Ali Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Can Polat Pamay'ı cenazesinde bugüne kadar yetiştirdiği öğrencileri yalnız bırakmadı. Törene TBMM Eski Başkanı Köksal Toptan, Prof. Dr. Mehmet Haberal, Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve Mehmet Çelikel Lisesi yönetimi, eğitim camiasının yanı sıra spor camiası da törende hazır bulundu. Zonguldak İl Müftüsü Rüstem Can tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Can Polat Pamay'ın cenazesi asri mezarlığına defin edildi.Can Polat Pamay kimdir?1925 yılında Konya'da doğdu. 1949 yılında Iğdır Ortaokuluna Beden Eğitimi öğretmeni olarak atanan Pamay, 1950'de eş durumundan Devrek'e tayin oldu. 1954 yılında Zonguldak Mehmet Çelikel Lisesi'ne geçen Pamay, bu okulda 32 yıl hizmet verdi. Pamay aynı dönemde TED Koleji Müdür Başyardımcısı ve fahri olarak da Beden Terbiyesi Bölge Müdürü olarak görev yaptı.Yüzlerce milli sporcu yetiştiren Pamay'a vefa borcu olarak kentteki spor salonuna ve Mehmet Çelikel Lisesi'ndeki konferans salonuna adı verildi.