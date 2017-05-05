05.05.2017 12:54:59

Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 'Dünya El Hijyeni Günü' etkinliği

Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEAH) 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında 'Temiz Eller Hayat Kurtarır' sloganıyla el hijyeni farkındalığını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.

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Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (KEAH) 5 Mayıs Dünya El Hijyeni Günü kapsamında 'Temiz Eller Hayat Kurtarır' sloganıyla el hijyeni farkındalığını sağlamak amacıyla etkinlik düzenlendi.Etkinlikte konuşan KEAH Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan, "Özellikle hastane içi enfeksiyonlarının önlenmesi anlamında enfeksiyon hastalıkları kliniği ve enfeksiyon kontrol komitesi ciddi anlamda çalışıyor. Bizimde bunlara destek vermemiz gerekiyor. Çünkü bu kadar yoğun çalışılan bir yerde hastalarımıza enfeksiyonu bizim aktarmamamız lazım. Sadece bizim değil çalışanımızdan, temizlik personelimizden, hekimimizden, hocamızdan hepimizin bu konuda duyarlı olması lazım" dedi.Başhekim Doç. Dr. İbrahim Özcan, böyle bir günün hatırlanması ve kutlanmasından dolayı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. İlhami Çelik ve enfeksiyon kontrol komitesine, davetlilere teşekkür etti ve daha az enfeksiyon için herkesi bu konuda duyarlı olmaya ve uygun şekilde birbirimizi uyarmaya davet etti.Etkinliğin sonunda sağlık personeline yönelik enfeksiyon kontrol hemşireleri tarafından doğru yıkama teknikleri ve el antiseptiği ile doğru el hijyeni nasıl sağlanabileceği anlatıldı ve uygulamalı olarak Glove box ile kontroller yapıldı.Etkinliğe, İl Sağlık Müdürü İsmail Kılıç, Halk Sağlığı Müdürü Ömer Faruk Özyurt, KEAH Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Özcan ve sağlık çalışanları katıldı.