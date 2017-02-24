24.02.2017 10:28:27

Eğitim-öğretim masaya yatırıldı

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Sofular İlk ve Ortaokulu idarecileri, Okul Aile Birliği yöneticilerinin, muhtarın ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda okuldaki öğrencilerin başarıları ve genel sorunları görüşüldü.

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Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde, Kaymakam Ahmet Karaaslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Sevgi, Sofular İlk ve Ortaokulu idarecileri, Okul Aile Birliği yöneticilerinin, muhtarın ve öğretmenlerinin katıldığı toplantıda okuldaki öğrencilerin başarıları ve genel sorunları görüşüldü.Sofular İlkokulu toplantı salonunda İlçe Kaymakamı Ahmet Karaaslan'ın "Halk günleri" projesi kapsamında eğitim alanında İlçe Milli Eğitim Müdürü, okul idarecileri, Öğretmenler, muhtar ve Okul aile birliği yöneticileriyle bir araya geldi.Sofular İlk ve Ortaokulundaki eğitimin masaya yatırıldığı toplantıda açış konuşmasını yapan Kaymakam Karaaslan, "Öncelikle durum tespiti yapıp, sonra da hedeflerimizi koyalım ve o hedeflere, idare, veli ve öğrenci olarak hep birlikte yürüyelim. Okullarımızda velilerimiz açısından, öğrencilerimiz açısından sıkıntılar var mıdır, varsa nelerdir bunları dinleyelim istedik. Ortak akılla ilçemizde yükselme trendinde olan eğitimimizi daha da yükseltmek için hep birlikte çalışalım istedik. Öğretmen yönünden bir sıkıntımız yoktur. Okullarımızın fiziki durumları gayet iyidir. Gözlemlediğimiz konulardan biri olan velilerimizin çocuklarının eğitimleri ile yakından ilgilendikleridir. Bu da bizleri memnun etmektedir. Amaç çocuklarımıza milli ve manevi değerlerimizi aşılayarak, Erdemli, Ahlaklı nesiller yetiştirmektir. Hangi meslek olursa olsun, eğitimli insanlara çok ihtiyacımız vardır. Öğretmenlerimizin dikkat etmeleri gereken bir hususta, sınıflarda başarısız olan öğrencilerin başarısızlık nedenlerini iyi araştırmalı, gerekirse aileleri ile birlikte görüşerek, öğrencinin daha başarılı olmasını sağlamalarıdır. Toplantımız hayırlı kararlar almamıza ve alınacak kararların hayırlısı ile uygulanmasına vesile olsun" dedi.Pazarlar Kaymakamı Ahmet Karaaslan, toplantının diğer bölümünde Okul Müdürleri ile Okul Aile Birlik Başkanlarını dinledi, sorunlarla ilgili notları aldı.Toplantı sonunda Kaymakam Karaaslan, sınıfları ziyaret ederek, öğrenciler ile sohbet edip başarılar diledi.(MB-EFE)