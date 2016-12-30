30.12.2016 12:15:52

Eğitim fakültesi final sergisi ve dinletisi programı yapıldı

Harran Üniversitesinin sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları için hazırlanan 'final sergisi ve dinletisi' programı osmanbey yerleşkesinde gerçekleşti.

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Harran Üniversitesinin sınıf öğretmenliği bölümünde okuyan öğretmen adayları için hazırlanan "final sergisi ve dinletisi" programı osmanbey yerleşkesinde gerçekleşti.Harran Üniversitesi Devlet konservatuvarında gerçekleştirilen programa Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sarıışık, Eğitim Fakültesi öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.Sergi açılışını gerçekleştiren Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sarıışık yaptığı açıklamada, "Bu çalışma ile öncelikle öğretmen adayı öğrencilerimizin, gelecekte kendi öğrencilerine de işlevsel ve sanatsal anlamda bilinç aşılaması mümkün olabilecektir. Üniversitemizden mezun olacak öğretmen adaylarımızın yetiştireceği öğrencilerine aşılayacağı sosyal ve kültürel verilerle, çocukların yaşayarak öğrenmek, okulu sevmek, bireysel yeteneklerini ortaya çıkarmalarını sağlamak açısından diğer öğretmenlere göre fark oluşturacağını ümit ediyorum" dedi.Sergi açılışında öğrencilere seslenen Devlet Konservatuarı müdürü Prof. Dr. Ozan Bilen, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, "Müzik, resim ve beden konularında cevherleri bulup çıkaracak, onlara bir görüş bir vizyon kazandıracak dünyayı tanıtacak kişiler sınıf öğretmenleridir, İleride yetiştireceğiniz öğrencilere örnek olmanız için sizlerden bu faaliyetlerin daha iyilerini bekliyoruz. Sizlerde öğretmen olduğunuzda görev yapacağınız okulda kuracağınız drama, resim, teknoloji tasarım atölyeleri ile müzik alanlarında hem öğrencilerin yeteneklerinin ön plana çıkmasını hem de derslerini severek yapmalarını sağlayacaksınız" diye konuştu.Müzik dinletisi programında konuşan Sınıf Öğretmenliği öğrencisi Ayşe Özçınar, "Müzik farklılıklardan güzellik ve ahenk yakalama sanatıdır, Biz öğretmenleri de orkestra şefi olarak düşünürsek kendi orkestramızı en iyi şekilde yönetebilmemiz için kısa zamanda bize müziğin notaları ve flüt çalmayı öğreten, her öğrencinin farklı bir değer olduğunu, müziğin sadece şarkı söylemek olmadığını gösteren Yrd. Doç. Dr. Gülgün Bilen hocamıza sınıfımız adına teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.Program, mini konser, resim ve el sanatları sergisinin gezilmesinin ardından son buldu.