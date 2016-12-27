27.12.2016 16:44:13

Eğitim Bir-Sen yönetimi ilçe ziyaretlerini sürdürüyor

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'i makamında ziyaret etti.

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Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve Yönetim Kurulu üyeleri Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen'i makamında ziyaret etti.Kahta ilçesinin eğitim, öğretim faaliyetleri hakkında bilgi alan heyet çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Kahta İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tünçmen'in görevli olduğu süre içerisinde öğretmen, öğrenci ve diğer personelle kurduğu faydalı ilişkilerle fark oluşturduklarını vurguladı.Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, ilçede birtakım temaslarda bulunduklarını ve okulları ziyaret ederek öğretmen, idareci ve eğitim çalışanlarının sorunlarını yerinde tespit ederek sendikal çalışmalar hakkında bilgi verdiklerini ifade etti.Deniz, "Milletimizin ve ülkemizin varlığına, birliğine, bağımsızlığına sahip çıkmalıyız. Milletin ve ülkenin varlığına, birliğine, bağımsızlığına yönelik en sinsi ve en kanlı saldırıların açık ve örtülü bir şekilde sahneye konulduğu bir dönemi yaşıyoruz. Bizi, birliğimizi, kardeşliğimizi, özgürlüklerimizi hedef alan çok ortaklı ve çok bilinçli bir kuşatma planıyla karşı karşıyayız. Bu planı istedikleri şekilde sonuca bağlamak için giriştikleri bütün teşebbüsleri bundan önce olduğu gibi bundan sonra da bertaraf edeceğiz. Bu anlamda bütün ilçelerimizde olduğu gibi Kahta ilçemizin de çalışmalarını önemsiyor, gereken desteği sendika olarak esirgemeyeceğimizi beyan ediyoruz" ifadelerini kullandı.İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Halil Tunçmen ise sendikaların eğitimin en büyük paydaşı olduğunu ifade ederek birçok konuda istişare ettiğini ve her türlü yapıcı ve olumlu eleştirilere açık olduğunu belirterek ziyaretlerinden dolayı memnuniyet duyduğunu ifade etti.