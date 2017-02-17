17.02.2017 22:28:05

Eğitim Bir-Sen referandum oyunu açıkladı

Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Vekili Selvi, 'Herkes bilmelidir ki biz Eğitim Bir-Sen olarak referandumda Türkiye'nin tam bağımsızlığı için, istikrar için, daha güçlü bir Türkiye için 'evet' oyu kullanacağız' dedi.

Sendika üyesi öğretmenlerle 75. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu'nda bir araya geldiği toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Selvi, şimdiki sistemde milletvekillerinin yasama görevi yapması yerine yürütmenin bir parçası haline döndüğünü belirtti.

Milletvekillerinin sadece yasama görevi olması gerektiğini ifade eden Latif Selvi, şunları kaydetti:

"Bugün milletvekilleri yasama görevi yapması yerine yürütmenin bir parçası haline dönüyor. Halbuki yeni sistemde milletvekillerinin tek bir görevi olacak, o da yasama. Bunun içinde yine yargı erki görevini bağımsız şekilde yapacaktır. Yani bugün cumhurbaşkanını denetleyemeyen yargı, yeni sistem ile cumhurbaşkanını denetleyebilecek. Ortalıktaki 'diktatörlük, tek adamlılık, başkana kimse karışamayacak' iddiaları tamamen bilinçsizce söylenen iddialardır. 'Bugün yargı bağımsızlığından söz ediyor muyuz' dediğimiz zaman, tabii ki yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı tartışılmaktadır. Benim kanaatim şu yöndedir, Türkiye'de yargı vesayeti vardır.

Yani yargı, belirleyici erk olarak her şeye karışmaktadır. Nitekim bu ülkede partiler kapatılmıştır. Halbuki partiler yetkilerini halktan alırlar ve halka verirler. Yargı erki adaletin tesisi ile ilgili sorumludur, iktidar kurmak yada iktidar yıkmakla ilgili değildir. Türkiye'de bir çok parti kapatıldı, fakat kapatılan hiçbir partinin nedeni tatmin edici değil. Zaman zaman siyasetin karşısında, iktidarın karşısında muhalefet oldular. Yargının görevi adaleti yerine getirmektir. Ben adaleti tesis etmek için istediğimi iktidara taşır ve indiririm gibi bir yükümlülüğü kesinlikle yoktur. Cumhurbaşkanının şu an Meclisi feshetme yetkisi var, fakat yeni sistemde böyle bir şey söz konusu değil. Yeni sistemde Meclis feshedildiğinde cumhurbaşkanı kendini de feshetmiş olur."

Sendika olarak değişimi desteklediklerinin altını çizen Selvi, "Herkes bilmelidir ki biz Eğitim Bir-Sen olarak referandumda Türkiye'nin tam bağımsızlığı için, istikrar için, daha güçlü bir Türkiye için 'evet' oyu kullanacağız." diye konuştu.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder