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Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan küresel mücadele vurgusu
13.02.2017 23:51:11

Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan küresel mücadele vurgusu

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, 'Emek hareketi evrenseldir. Nasıl ki; gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıysa, alın terinin rengi de dünyanın her tarafında aynıdır. Bu bir ilgi alanına, bir etnik alana hapsedilemez' dedi.

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, "Emek hareketi evrenseldir. Nasıl ki; gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıysa, alın terinin rengi de dünyanın her tarafında aynıdır. Bu bir ilgi alanına, bir etnik alana hapsedilemez" dedi.

Eğitim-Bir-Sen mensupları, sendikanın kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla düzenlenen organizasyon kapsamında uluslararası eğitim sendikalarının temsilcileriyle bir araya geldi. Meyra Palas Otel'de gerçekleştirilen programa Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın yanı sıra çok sayıda sendika üyesi ve davetli katıldı. Yalçın, yaptığı konuşmada emek hareketinin küresel boyutlarından bahsederek, "Emek hareketinin küresel anlamda kendi içinde sorunları var. Her ülkede sendikal mücadelede kendi içinde sorunlar var ama genel olarak da emek hareketinin açmazları var. Dünyanın belli noktaları kör nokta olarak kalıyor. Oralara ilişkin nitelikli bakış pek mümkün değil" şeklinde konuştu.

"Küresel sorunların olduğu yerde küresel çözümler üretmek gerekiyor"

Küresel sorunların üstesinden gelmek için uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yapan Yalçın, "Emek hareketi dendiğinde bazı ülkeler üzerine konuşuluyor ve bütün çalışmalar o ülkeler üzerinden yoğunlaşıyor. Küresel sorunların olduğu yerde küresel çözümler üretmek gerekiyor. Bunun için; ortaklaşa konuşmak, anlaşmak, işbirliği anlaşmaları yapmak, kurumsal kapasitelerimizi bu anlamda tanımak ve birbirimizle nasıl dayanışabileceğimizi ortaya çıkarmak gerekiyor. Bunları yaptığımız zaman küresel çözümler üreteceğimiz zemini de yakalamış olacağız" ifadelerini kullandı.

"Gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıysa, alın terinin rengi de dünyanın her tarafında aynıdır"

Emek hareketinin dini, rengi, şekli, milleti olmadığını kaydeden Yalçın, "Emek hareketi evrenseldir. Nasıl ki; gözyaşının rengi dünyanın her yerinde aynıysa, alın terinin rengi de dünyanın her tarafında aynıdır. Bu bir ilgi alanına, bir etnik alana hapsedilemez. Hiç kimse kendi tekeline alamaz, bu her yerde geçerli olan bir faaliyet alanıdır. Sorunlarımızı çözmek için örgütleniyorsak, küresel sorunları çözmek için de örgütlü yapıları harekete geçirmek, değilse yeni örgütlü yapıları oluşturmak gerekiyor. Yoksa küresel sorunlar bizim ülke içinde yaşadığımız sorunları, diğer ülkelerdeki sendikaların kendi içlerinde yaşadığı sorunları daha fazla etkiliyor ve gelir dengesini daha çok bozuyor" dedi.

Yalçın'ın konuşmasını tamamlamasının ardından uluslararası alanda eğitim sendikaları arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.
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