26.02.2017 07:40:08

Eğitim Bir-Sen Çalıştay'da sorunları dinliyor

Ardahan Eğitim Bir Sen tüm çalışanların sorunlarını görüşmek için çalıştay düzenledi.

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Ardahan Eğitim Bir Sen tüm çalışanların sorunlarını görüşmek için çalıştay düzenledi.Eğitim Bir-Sen Ardahan Şubesince oluşturulan komisyonlar, düzenledikleri çalıştaylarla toplu sözleşme öncesi kamu çalışanlarının sorunlarını dinliyor.Şube Başkanı Erdinç Çakmak, Öğretmenevinde düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, çalışanların sorunlarını yerinde ve doğru tespiti suretiyle toplu sözleşme görüşmeleri başta olmak üzere sendikal faaliyetlere ilişkin politika geliştirmeyi sağlayacak bilgileri ortaya çıkarmayı amaçladıklarını söyledi.Çakmak, Söz konusu çalıştayın 2017 de görüşülecek toplu sözleşmeye de yansıtılacağını belirtti.Çalıştaya il Milli Eğitim Şube Müdürleri, ilçe Milli Eğitim şube Müdürleri, okul müdürleri, müdür yardımcıları, öğretmenler , şef, teknisyen, memur ve hizmetliler katıldı.