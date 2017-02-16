16.02.2017 14:33:38

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şubesi Başkanı Ali Deniz:

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, diplomaya dayalı alan değişikliği talebi bulunduğunu belirterek 'Alan değişikliği bazı alanlardaki öğretmen ihtiyacını karşılayacaktır' dedi.

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Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, diplomaya dayalı alan değişikliği talebi bulunduğunu belirterek "Alan değişikliği bazı alanlardaki öğretmen ihtiyacını karşılayacaktır" dedi.Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi tarafından düzenlenen ve Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Kaya'nın konuşmacı olarak katıldığı " Yanlış Din Algısı" konulu konferans düzenlendi. Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şubesi Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen konferansta Başkan Deniz, "Bakanlık, diplomaya dayalı alan değişikliği konusunda çalışma yaptığını ifade etmesine rağmen konunun gündemin dışında kalması, herhangi bir açıklamanın yapılmaması belirsizliği derinleştirmekte, alan değişikliği beklentisi olan eğitim çalışanlarının motivasyonunu düşürmekte, eğitim çalışmalarını verimsizleştirmektedir. Öğretmenlerimizin daha verimli çalışabilmeleri için Bakanlık kendi personelinin bu durumuna duyarsız kalmamalı, konu hakkında adım atmalıdır. Şubat ayında öğretmen atamasının gerçekleşmemiş olması da alan değişikliğinin yapılabilmesi için hem bir fırsat hem de bazı alanlardaki öğretmen açığının kapatılması noktasında bir çözüm yolu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bakanlık, bu konuda somut bir adım atmalı; bir planlama dahilinde alan değişikliği takvimini hazırlayarak yeni öğretim-öğretim yılı başlamadan evvel alan değişikliğinden faydalanacak öğretmenlerimizin görev yerleri belli olacak şekilde alan değişikliğini gerçekleştirmelidir" dedi.Konferansa konuşmacı olarak katılan Adıyaman Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Osman Kaya toplumdaki din algısı ve din üzerinden oluşturulmaya çalışılan kaos ve dezenformasyona değindi.Konferans, Eğitim Bir- Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz'in Yrd. Doç. Dr. Osman Kaya'ya Mehmet Akif İnan'ın eserlerinin yer aldığı kitap seti hediye etmesi ile sona erdi.