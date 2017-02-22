22.02.2017 13:18:36

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz:

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, işyeri temsilcileri toplantısında 5 milyonu aşkın kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiren ve Ağustos 2017'de yapılacak olan 4. dönem toplu sözleşme için çalışmaların başladığını söyledi.

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Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, işyeri temsilcileri toplantısında 5 milyonu aşkın kamu çalışanlarını ve emeklileri ilgilendiren ve Ağustos 2017'de yapılacak olan 4. dönem toplu sözleşme için çalışmaların başladığını söyledi.3. toplu sözleşmede 213 kazanım elde ederek tarihe imza attıklarını ifade eden Başkan Deniz, Adıyaman'da, 12 bini aşan üyesiyle Memur- Sen olarak bütün hizmet kollarında yetkili konfederasyon olmanın sorumluluğunu taşıdıklarını ve sahanın taleplerini rapor haline getirerek genel merkeze ileteceklerini vurguladı.3. dönem toplu sözleşme sürecinde yetkili konfederasyon olarak tarihi bir imza attıklarını hatırlatan Başkan Deniz, bütün hizmet kolları için ayrı ayrı komisyonlar oluşturulacağını belirtti. Başkan Deniz, "Kararlı bir mücadele ile yeni kazanımlar elde edecek, sorunlu değil sorumlu sendikacılık anlayışı ile hareket ediyoruz. Toplu sözleşme masasında manipülasyon ve algı yönetimlerine asla müsaade etmeyeceğiz. Ağacın gövdesi ateş almışsa dallarında meyve arayışına girmeyen, salt ücret sendikacılığının tuzaklarına düşmeyen kuruş değil duruş sendikacılığı yapan bir teşkilatız. Bizler sendikal mücadeleyi, çalışanların özlük haklarını ve özgürlüklerini savunmanın, sosyal ve mali kazanımlarını geliştirmenin yanı sıra, eğitimi, insanı arifleştirmenin, müfredatı, ülkeyi maarifleştirmenin, şehri, sokak sokak medenileştirmenin ve dünyayı kardeşleştirmenin bir aracı olarak görüyoruz" dedi.