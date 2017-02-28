28.02.2017 14:29:58

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz'den 28 Şubat açıklaması

Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, toplumun hemen hemen yarısının, 28 Şubat darbesinden habersiz olduğunu belirterek, 'Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz'da yeniden darbe ile yüz yüze geldik' dedi.

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Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz, toplumun hemen hemen yarısının, 28 Şubat darbesinden habersiz olduğunu belirterek, "Maalesef bu darbeyi en ağır şekilde yaşayan ve zarar gören insanlarımız da yaşadıklarını unutmuştur. İşte bu yüzden 15 Temmuz'da yeniden darbe ile yüz yüze geldik" dedi.Eğitim Bir-Sen Adıyaman Şube Başkanı Ali Deniz ve Adıyaman Memur Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Şükran Altunç Aydın, 28 Şubat'ın yıldönümü dolayısıyla açıklamalarda bulundu.28 Şubat'ta sadece siyasi iradenin değil, ekonomik, kültürel, sosyal varlığının hedef alındığını, milli değer ve varlıklarının bütün cephelerden saldırıya uğradığını ve millet iradesinin hoyratça ayaklar altına alındığını belirten Deniz, insan hakları, özgürlükler, inanç ve medeniyet değerlerinin yok edilmek istendiğini söyledi.27 Mayıs 1960 darbesiyle Türk Silahlı Kuvvetleri içerisine sinsice yerleştirilen darbeci damarın devlet ve millet için halen tehdit ve tehlike olarak varlığını sürdürdüğünü vurgulayan Başkan Deniz, "Ülke ve milleti maddi manevi anlamda korkunç çöküntülerin içine atanlar, bu haksızlık ve zulümlerini Kemalizm, Atatürkçülük, çağdaşlık ve İslam düşmanlığı adına yaptılar. Biz bunları unutmadık. Unutmayacağız. Darbecileri cesaretlendiren oluşum ve kuruluşların temsilcileri, varoluş zeminlerini demokratik ortamlara borçlu olduklarını unutmamalıdır. Milletimizin vicdanının sesi olarak yargı sistemimizin bu darbecilere gereken cezayı vermesi beklenirken, 28 Şubat darbesini yapan vatan hainlerinin yargılandığı davanın beklendiği şekilde yürümediği yönündeki haklı eleştiriler kaygı uyandırıyor. Milletimiz haklı olarak darbecilerin yargılanmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını ve mağdur ettikleri insanların mağduriyetlerinin giderilmesini dört gözle beklemektedir.28 Şubat mağduriyetleri bir an önce giderilmelidir. Öncelikle 28 Şubat'ta çeşitli suçlamalarla haksız yere hapiste tutulanlar serbest bırakılarak tazminatları ödenmelidir. Ancak, bu son derece açık olan ihanetin yargılandığı davada bir sonucun çıkmaması üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Yara kanamaya devam etmektedir. Millet tertemiz vicdanında bu ihaneti ebediyen mahkum etmiştir. Her hatırlandıklarında lanet ile anılmaktalar ve hep öyle anılacaklardır" ifadelerini kullandı.