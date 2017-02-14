14.02.2017 15:25:37

Eğitim-Bir-Sen 25 Yaşında

Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen'in 25. kuruluş yıl dönümünde hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu söyledi

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Eğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen'in 25. kuruluş yıl dönümünde hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesiyle Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olduğunu söylediEğitim-Bir-Sen Malatya 1 No'lu Şube Başkanı Kerem Yıldırım, Eğitim-Bir-Sen'in 25. kuruluş yıldönümü nedeniyle il binasında basın toplantısı düzenledi. Şube Başkanı Kerem Yıldırım burada yaptığı konuşmada 14 Şubat 1992 tarihinde, Mehmet Akif İnan ve 14 arkadaşı tarafından kurulan Eğitim-Bir-Sen, hak, adalet, barış, emek ve özgürlük mücadelesinde 25 yılı tamamladığını hatırlatarak bu kuruluşun bir "Çağı kurtarmanın bir eylemi" olduğunu söyledi. Yıldırım açıklamasının devamında 400 bini aşan üye sayısı ile Türkiye'nin en büyük Sivil Toplum Kuruluşu olduklarını kaydederek, Malatya'da ise 7 bin 250 üye sayısına ulaştıklarını söyledi. Yıldırım, "Sendikacılığı sadece maddi bir kazanım aracı olarak değerlendirmeyen, aynı zamanda örselenen medeniyet değerlerinin tahkimi, yön problemi içerisine itilen insanımızın tarihî istikametine kavuşturulması gibi kendisini diğerlerinden farklı kılan uğraşıları da faaliyet alanına dahil eden Eğitim-Bir-Sen, kurulduğundan beri çalışmalarını bu çerçevede gerçekleştirmiştir. 2001 yılında çıkarılan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu'nun ardından hak ve özgürlük faaliyetlerine hız veren Eğitim-Bir-Sen 2011 yılında genel yetkili sendika, Mayıs 2016 itibarıyla 402 bin üye sayısıyla Türkiye'nin en büyük sendikası ve sivil toplum örgütü olmuştur" dedi.Yıldırım, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı. "Türkiye'nin her demokratik kazanımında mutlaka Eğitim-Bir-Sen'in teri, payı ve imzası vardır. Haksızlıkların karşısında, mağdur ve mazlumların yanında yer almıştır. Eğitim-Bir-Sen'in ve Memur-Sen'in temsil ettiği toplu sözleşmelerde kamu görevlileri en önemli kazanımları elde etmiştir. Eğitim-Bir-Sen, akademik sendikacılığın en güzel örneklerini sergilemiş, düzenlediği kısa film yarışmalarıyla emek mücadelesinin sanatın estetiğiyle ifade edilmesi için sanata da bir kulvar açmıştır. Eğitim-Bir-Sen, 25 yıldır, hakkın, adaletin, barışın, emeğin ve özgürlüklerin mücadelesini vermiştir, bundan sonra da bu uğurda mücadelesini sürdürecektir. Sendikamızın her kademesinde görev yapmış bütün başkan, temsilci ve üyelerimize; emek, ömür ve gönül veren herkese şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu