26.02.2017 14:14:33

Eğitim-Bir- Sen 2 Nolu şubeden 2017 ağustos toplu sözleşme çalıştayı

2017 Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme öncesi sendika üyeleri Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş'ın başkanlığında toplanarak eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayını Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirdi. Öğretmenler komisyonu, eğitim yöneticileri komisyonu ve GİHS, YHS VE YHS çalışanları komisyonu olmak üzere üç ana başlık altında; mali haklar, sosyal haklar çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar eğiti

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2017 Ağustos ayında yapılacak olan toplu sözleşme öncesi sendika üyeleri Eğitim-Bir-Sen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Karataş'ın başkanlığında toplanarak eğitim, öğretim ve bilim hizmetleri kolu çalışanlarının sorunları ve çözüm önerileri çalıştayını Hizmetiçi Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirdi. Öğretmenler komisyonu, eğitim yöneticileri komisyonu ve GİHS, YHS VE YHS çalışanları komisyonu olmak üzere üç ana başlık altında; mali haklar, sosyal haklar çalışma koşullarından kaynaklanan sorunlar eğitim kurumu türlerinden kaynaklı sorunlar 4/B statüsünden kaynaklanan sorunlar ve benzeri hususlarda çok detaylı ve titiz bir çalışmayla 15 er kişilik üç ayrı komisyon ile çalışmalarını tamamladı. Eğitim-Bir-Sen Şube Başkanı Mustafa Karataş yaptıkları çalıştayın çok yararlı olduğunu ve tutulan raporların dosya olarak Eğitim-Bir-Sen Genel Merkezine gönderileceğini 81 ilden gelen çalıştay raporları doğrultusunda 2017 Ağustos Toplu Sözleşme Gündemine taşınacak hususların belirlenmesine katkı sağlayacağını söyledi.Karataş, çalıştaya ev sahipliği yapan kurum müdürü Mükerrem Toraman'a, tüm kurum çalışanlarına ayrıca komisyonlara katılarak çalıştaya katkı sağlayan tüm katılımcılara teşekkür etti.