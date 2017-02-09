09.02.2017 14:16:47

Eğirdir Gölü'nde kadın cesedi bulundu

ISPARTA (İHA) â€' Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde bir kadın cesedi bulundu.

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ISPARTA (İHA) â€" Isparta'nın Eğirdir ilçesinde gölde bir kadın cesedi bulundu.Edinilen bilgiye göre, İmarat Mahallesi'nde göl kenarında yürüyüş yaptıkları esnada gölde önce çanta sonra da mont gördüklerini ifade eden Eğirdir Sağlık Hizmetleri MYO öğrencileri durumu polise bildirdi.Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri, yaklaşık 5 metre açıkta gölde bulunan cesedi çıkardı. Isparta'da ikamet ettiği öğrenilen 21 yaşındaki H.Y'ye ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesine gönderildi.Genç kadının intihar etmiş olabileceği üzerinde durulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.